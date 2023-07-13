遠雄航空自貿港區 大廠搶租 看見台灣競爭力

「遠雄航空自由貿易港區」全力發展園區成為全球AI運籌中心；此前，第二階段四棟大樓還沒蓋好，已吸引國際科技巨擘搶租，第3季陸續進駐外，明年有望全部完成招租，遠雄港董事長葉鈞耀看好未來營收、獲利將大幅成長。

葉鈞耀表示，遠雄港持有遠雄航空自由貿易港股權比率已由76%攀升到100%，今年可認列的獲利同步增加，遠雄港現有A、B兩棟加值園區已滿租，客戶需求強勁，全新完工的C、D、E、F四棟大樓才剛啟用，客戶簽約已占總面績的一半，預計明年會滿租。

遠雄港全新完工的四棟大樓，總面積達5.7萬坪，另有貨運二期面積為1.45萬坪，預計第3季開始出租營運。貨運站的部分也已經完工，可處理更多的空運進出口貨，也已開始挹注營收。

遠雄港是台灣唯一空運自由貿易港區，全球對於物流的需求不斷增加，遠雄自貿港區將積極進行全球招商，持續爭取國際化、大型化廠商進駐營運，預計2024年將滿租。

遠雄航空自貿港區目前已經吸引知名跨國企業進駐營運，還有多家知名廠商正在接觸當中，遠雄港也會持續推動量身訂做營運中心，延攬指標性客戶進駐，並提供多元、精緻服務，讓遠雄自貿港未來會形成產業聚落，成為符合產業發展趨勢及客戶需求廠區，讓國際看見台灣自貿港區的競爭力。

葉鈞耀表示，遠雄航空自由貿易港區2022年帶動貿易額達1.8兆元，是國內六海一空建設當中相當重要的一環。