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公司變更遲未通過 泰山：將面臨財務危機

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
泰山。泰山企業／提供
泰山。泰山企業／提供

老牌食品廠泰山變天，龍邦取得經營權後，公司變更卻遲遲未過。泰山指出，前任董事長詹景超為保董座職務，大違常情的行徑層出不窮，行銷費用翻倍、法律費用高了10倍，成為上半年虧損2億元的元凶。

泰山指出，新任經營團隊上任清查後，驚覺違法亂紀的程度比想像的更為嚴重，以行銷費用為例，過往全年度行銷費用約1.5億元，但自2022年第四季起至2023年第二季為止，竟暴增至3億元，而且亂象重重，包括與消費大眾陌生之「藝人」陳柏均簽訂高達3500萬元的代言人合約。

泰山指出，這份合約創泰山公司未曾有的記錄，交易合理性更大有疑問，尤其荒謬的是，這些合約的簽訂完全由詹景超一人隻手遮天，黑箱作業，行銷部門一無所悉，不知為何而簽，不知如何執行，更相互詢問陳柏均是誰。

泰山也說，過去法律服務費用每年約300萬元左右，但2023年上半年度的法律費用竟超過4000萬元，為往年的10多倍，而詹景超自宣稱為董事長職位「戰到最後一刻」起，即陸續以「法律顧問」、「公司治理法務」、「ESG專案顧問」等名義大肆聘用律師，而同一事務所以各種名目收取費用，但卻無任何具體服務內容者，比比皆是。

泰山更說，令人痛心不已的是，今年截至第二季虧損達2億元，元凶就是莫名其妙的行銷及法律費用，若讓詹景超繼續戀棧職位為己而戰，泰山還要再支付多少法律費用？還要再遭受多少罰金？這些費用究竟是為詹景超個人之私利而花，還是為泰山公司利益而用？答案不言可喻。

泰山也說，泰山公司要銷售多少八寶粥，要賣出多少仙草蜜，才能抵得過這些令人痛心的冤枉支出？

泰山表示，相較於全力鞏固泰山而不離不棄的全體員工，一再口口聲聲要捍衛泰山公司利益的詹景超、詹逸宏及詹皓鈞等前董事，卻一路大賣持股，敢問現在還留有多少泰山公司的股票呢？

泰山表示，新經營團隊全面接掌公司後，希望盡速亡羊補牢重振泰山並追討任何應返還予公司的款項，但主管機關至今審查已近一個月，仍然未核准泰山一切合法的公司負責人變更登記申請，以至於公司業務的推展左支右絀，包括向街口金融追回36億元的法律程序難以啟動，銀行的融資也完全卡關，如果變更登記遲遲不准，即將面臨財務業務難以為繼的危機。

泰山 經營權

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