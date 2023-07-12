泰山董事長還是詹景超？新公司派：重振任務艱鉅、變更登記遲遲不許

泰山（1218）經營權今年5月變天，不過公司尚未變更登記，泰山新經營團隊今（12）日發出新聞稿指出，公司上下憂心如焚，主管機關至今審查已近一個月，仍然未核准泰山一切合法的公司負責人變更登記申請，換句話說，目前泰山公司代表人依然是泰山前董事長詹景超，泰山新公司派表示，沒有變更登記，也讓公司業務推展左支右絀，財務業務面臨難以為繼的危機。

泰山新公司派表示，泰山前董事長詹景超為了「戰到最後一刻」，以保住自己董事長的寶座，大違常情的行徑層出不窮，導致泰山公司動盪不安，新任經營團隊上任清查後，驚覺違法亂紀的程度比想像的更為嚴重。

以行銷費用為例，過往泰山公司全年度行銷費用約1.5億元，但自111年第四季起至112年第二季為止，竟暴增至「3億元」，較正常行銷費用高出「兩倍」以上，包括與消費大眾陌生之「藝人」陳柏均簽訂高達3,500萬元代言人合約，既創泰山公司未曾有的記錄，交易合理性更大有疑問。

泰山新公司派表示，這些合約的簽訂完全由詹景超一人隻手遮天，黑箱作業，行銷部門一無所悉，不知為何而簽，不知如何執行，更相互詢問，陳柏均是誰？

此外，泰山公司的法律服務費用每年約300萬元左右，但今年上半年度，泰山公司的法律費用竟高逾4,000餘萬元，為往年的10餘倍。詹景超自宣稱為董事長職位「戰到最後一刻」起，即陸續以「法律顧問」、「公司治理法務」、「ESG專案顧問」等名義大肆聘用律師，但卻無任何具體服務內容。

新公司派表示，泰山公司截至今年第2季虧損達2億元，元凶就是上面莫名其妙的行銷及法律費用。「泰山公司要銷售多少八寶粥，要賣出多少仙草蜜，才能抵得過這些令人痛心的冤枉支出。」

新公司派也提到，先前說要捍衛泰山公司利益的詹景超、詹逸宏及詹皓鈞等前董事，卻一路大賣持股，敢問現在還留有多少泰山公司的股票呢？

現在公司上下憂心如焚的是，主管機關至今審查已近一個月，仍然未核准泰山一切合法的公司負責人變更登記申請，以至於公司業務的推展左支右絀，包括向街口金融追回36億元的法律程序難以啟動，銀行的融資也完全卡關。

新公司派指出，如果變更登記遲遲不准，泰山公司即將面臨財務業務難以為繼的危機，且危機日漸高昇！誠摯呼籲主管機關盡速核准已迫在眉睫的公司變更登記，讓新任經營團隊可以名實相符行使職權，期待在新團隊的重整旗鼓下，賦予70餘年老牌企業全新生命。