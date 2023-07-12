大陸建設「學府敦南都市更新案」今簽約 總銷上看百億元

大陸建設今（12）日與國家住都中心進行「學府敦南都市更新案」簽約儀式，該案原是和平新莊眷村，經改建後，預計規劃興建1棟地上21層樓、地下3層的A級辦公大樓跟1棟地上25層、地下4層的優質住宅，全案投資金額61.56億元，總銷上看百億元，全案預計於2029年完工。

大陸建設執行長廖淳森指出，此案將以取得LEED金級認證及WELL黃金級認證為目標進行規劃，預計年總減碳量可達630噸，相當於種植5萬2,500棵樹，也等於1.64座大安森林公園的吸碳量。

廖淳森指出，秉持永續理念來打造本案，因此設計了很多的共享空間，能夠讓周圍居民一同使用；同時也規劃植物綠化垂直帶入建物，讓整個敦南林蔭大道的氛圍能夠延伸到此案

「學府敦南都市更新案」位於臺北市大安區敦化南北路軸帶，基地面積合計7,179平方公尺（約2171.6坪），將興建地上21層地下3層的A級辦公大樓及地上25層地下4層優質住宅，預計住宅推出坪數將介於55-65坪間，商辦方面，大陸建設要回租20年。

欣陸投控董事黃金龍表示，目前台北市七成住宅屋齡30年以上，要根本改善，都更是最佳解決方案。欣陸投控非常支持大陸建設參與都更和危老重建，但如果沒有好的土地資源，大陸建設也無從投入，與地主建立好的信任關係，大陸建設才能投入規劃和開發。

該案住宅以欒樹開花的珊瑚紅為主色調，呼應以欒樹枝幹深褐色為基底的辦公大樓，再將敦南大道的林蔭樹海延伸到公共空間，除了兩棟建物間將會有人車共用的開放式核心廣場外，也藉由大階梯的設計將水平空間垂直串聯，並規劃城市講堂、休憩區與露臺咖啡廳，為臺北市民創造更多元的生活節點。

此外，本案也結合社區需求於一樓規劃公益空間，為鄰里提供托嬰中心、里民活動中心、庇護工場等，促成公益價值最大化。