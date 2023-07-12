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遠雄自貿港二階啟用帶動1.5兆貿易額、5000就業機會

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
遠雄自貿港區二階四棟大樓。記者鄭國樑／攝影
遠雄自貿港區二階四棟大樓。記者鄭國樑／攝影

桃園市「遠雄航空自由貿易港區」第二階段今天中午舉辦啟用典禮，交通部長王國材致詞指出，遠雄自貿港111年帶動貿易額達1兆8851億元，占全國六海一空自貿港總量近70%；王國材和行政院副院長鄭文燦也說，二階段加值廠房C、D、E、F四棟投入營運，預計可帶動5000個就業機會，年進出口貿易額預計再增加1兆5000億元。

王國材並表示，遠雄自貿港基地有45公頃，交通部還有74公頃的自貿港二期用地，歡迎再投資，遠雄自貿港區董事長葉鈞耀強調屆時不會缺席。桃園市長張善政指出，桃園市工業區用地已經飽和，會和中央合作協助企業規畫更多的用地，他強調遠雄自貿港的規模和營運模式，會把桃園的產業帶向更高的層次。

對於傳出國際科技大廠輝達、超微也要進駐遠雄自貿港二階，而且都要求大面積多樓層，已經到了準備簽約的階段，董事長葉鈞耀受訪表示都還在談，不方便透露細節，不過未來二階有三分之一以上的廠房是國際大廠進駐。

葉鈞耀致詞說，遠雄航空自由貿易港區位於政府多年來推動規劃桃園航空城計畫的核心區域，同時也是台灣目前多元、有效率的園區之一，自民國95年營運迄今，吸引了許多知名跨國企業進駐營運包括荷蘭商艾司摩爾、德國郵政DHL、日商進鐵KWE、美商科磊KLA、鴻海集團、美商海盜船等，將持續推動量身訂做營運中心延攬指標性客戶進駐，並藉由提供多元、精緻服務，讓遠雄自貿港成為符合產業發展趨勢及客戶需求的供應鏈管理產業聚落，讓國際看見台灣航空產業發展的競爭力。 未來會再爭取國際商機打造國際大型化廠商進駐營運，致力發展成為全球運籌中心。

葉鈞耀說，遠雄航空自由貿易港區為台灣唯一空港自貿區，受惠於台商回流、產業群聚、供應鏈完整等優勢，陸續吸引13家全球頂尖跨國企業進駐營運，進駐廠商多為半導體產業、電子業以及整合型物流業，5家台商回流，並代理17家航空公司，111年帶動貿易額達1兆2600多億元，占六海一空自貿港總貿易額1.8851兆元的64.8%，已奠定優越的發展根基。 自由港區第二階段主要的招商目標為加值型態業者、物流型態業者及航空貨物運輸服務業者為主，營運啟用後將延續成長動能，持續擴大自由港區營運績效，其中加值廠房C、D、E、F四棟投入營運，預計可帶動5000個就業機會，年進出口貿易額預計再增加1兆5000億元。

遠雄公司投資63億元推動第二階段四棟加值廠房（Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ棟）興建，並指出自由貿易港區在亞洲航空運輸線上占有絕對優勢，具有發展台灣成為亞太營運中心與全球運籌中心的樞紐位置，在全球化投資策略不分國界的情形下，自由港區迎合產業發展趨勢，加強延攬外籍航空公司及整合型物流業者進駐，透過專案延攬及異業聯盟，並參與桃園航空城計畫，及發展海空聯運、跨境電商的商業模式，打造全方位的物流及加值營運環境。

行政院副院長鄭文燦、交通部部長王國材、桃園市長張善政等人今天中午參加遠雄自貿港區第二階段啟用典禮。記者鄭國樑／攝影
行政院副院長鄭文燦、交通部部長王國材、桃園市長張善政等人今天中午參加遠雄自貿港區第二階段啟用典禮。記者鄭國樑／攝影

遠雄 自由貿易 王國材

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