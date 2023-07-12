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今年最大贏家！他買豪宅3年轉手賺3700萬 房仲揭原因

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今年最大贏家 他買3年轉手賺3700萬、房仲揭原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
天母知名豪宅「國泰天母」圖／台灣房屋提供
天母知名豪宅「國泰天母」圖／台灣房屋提供

房市交易降溫，不過仍有豪宅屋主轉售獲利。實價揭露，今年5月，天母知名豪宅「國泰天母」7樓戶以1.82億、每坪約120萬元交易，該屋主2020年取得價格為1.45億，僅持有不到3年售出，帳面上增值3700萬元，是今年豪宅轉手獲利的最大贏家，也是天母豪宅近三年獲利最高的交易。

依據台灣房屋觀察歷史實價揭露資料，今年上半年台北市豪宅轉手增值前五名交易，天母、內湖等地區分別有兩筆，中正區1筆，第二名是內湖指標豪宅「長虹天璽」9樓戶，前一手屋主持有10年多售出，帳面增值2102萬元；「璞真水寓」7樓戶，前一手屋主持有8年多，帳面增值1390萬元；中正區豪宅「力麒麒御」10樓戶，帳面增值1380萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，不動產賺賠時間和價格是兩大關鍵，「璞真水寓」「力麒麒御」都持有超過八年，而「長虹天璽」則持有逾十年，除了長期累積帶來的增值，還經歷電塔拆遷後的補漲，是內湖區增值最顯著的豪宅。

至於「國泰天母」，台灣房屋天母七段加盟店店長黃翊華表示，「國泰天母」這筆7樓戶，屋齡近9年仍是毛胚屋，已有兩次歷史交易，第一手屋主於2014年以約1.7億元買進，不過於2020年出售1.45億，當時賠掉2476萬元。

今年初接手屋主釋出銷售時，曾開價1.98億元求售，如今實價揭露該戶以1.82億元成交，幾乎是開價打9折出售，頗符合議價空間，且成交單價120萬元，也合乎該社區的中低樓層目前行情。

第一建經研究中心副理張菱育表示，以這筆「國泰天母」7樓轉手增值3700萬元來說，因前屋主持有逾2年、未滿5年，須課徵房地合一稅35%的稅率，扣除相關成本後，得繳大約1200萬元的重稅。

她表示，《平均地權條例》子法已於7月上路，對於私法人購置不動產採取許可制，過去透過公司名義購置不動產以達到節稅目的的行為，將大幅減少，因此新制勢必會影響高總價市場，估計下半年高總價物件交易自然人名義購入的比例將大幅增加。

2023年H1台北億級豪宅轉手增值前五名。資料來源／台灣房屋
2023年H1台北億級豪宅轉手增值前五名。資料來源／台灣房屋

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