奧運拉貨潮報到 法人看好儒鴻等供應鏈後市營運

奧運將在明年第3季舉辦，法人機構評估，在成衣及運動用品端的拉貨會從今年第3季開始一直延續到明年農曆年前，未來半年將是主要的需求釋出時間，隨客戶庫存調整已有成果，儒鴻（1476）等供應鏈目前的長單比重已經開始上升，預期儒鴻下半年營運在客戶庫存調整逐漸結束與明年奧運需求釋出的帶動下將逐季上升。

此外，從庫存來看，由於成衣的庫存調整已進入尾聲，儒鴻營運預期可維持復甦趨勢。從產品來看，布料的出貨已經好轉，且開始出冬季服飾的布料，預期第3季布料的出貨可以維持增強的趨勢，在部份客戶的庫存調整已經完成，目前已經看得到客戶的訂單量開始回升，且第2季長單的比重也將高於第1季，都是產業往正面好轉的跡象。預期儒鴻下半年營運在客戶庫存調整逐漸結束與明年奧運需求釋出的帶動下將逐季上升。

分析師表示，在儒鴻的產能狀況上，印尼廠的投產也可以為儒鴻帶來長期成長動能，並分散生產地過於集中在越南的風險。目前印尼廠有56條產線，100萬件的月產能。預計在年底增加至112條產，200萬件的月產能。目前儒鴻仍有約三成的訂單進行外包，目前主要目標是拉升印尼廠的稼動率以達到獲利水準，未來隨著印尼廠的產能上升，會將外包的量減少留在印尼廠生產，隨自製的比重增加將有利於儒鴻毛利率的提升與營運表現。