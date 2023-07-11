精剛6月營收站穩2億元 年增33.95%
精剛精密科技（1584）6月自結合併營收2億327萬元，年增33.95%；累計上半年合併營收為12億6,932萬元，年增69.59%，合併營收表現優於去年同期。
第2季延續第1季出貨動能，單月出貨金額持續穩住保持2億以上；上半年積極布局鎳、鈦合金產品市場，營收持續增溫，第2季營收6億4,492萬元及上半年營收雙雙創下同期歷史新高。疫後航太產業終端需求恢復，相關供應鏈客戶積極備貨帶動接單成長，國防、能源及油氣產業接單表現持穩，7月訂單狀況除歐美市場明顯增長外，亞太區工業需求亦表現不俗，在業務努力下成功切入終端客戶市場。
精剛聚焦鎳、鈦合金的產品市場拓展，營運持續優化產品銷售組合，改善製程提高自製率，為未來自製產線增添動能，對整體營運帶來助益。
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