不缺水、不缺電、不缺地 屏東農科園區食品聚落成形

位在屏東平原的農委會農業生物科技園區，是全台唯一以農業科技為發展主軸的產業聚落，農科園區表示，農科園區挾不缺水、不缺電、不缺土地且租金低廉，以及原物料取得便利等優勢，已成食品大廠設廠首選，包括摩斯漢堡、桂冠、萬家香、有明食品、台灣農畜產公司進駐該園區。

農科園區表示，安心食品服務公司（MOS摩斯漢堡），為縮短產地製程與運輸距離，強化從產地到產線及工廠出貨的食安與品保管控，逾萬坪的農科園區新廠正順利興建中。冷凍食品標竿企業桂冠實業公司，斥資15億元正在農科園區新建廠房，並規劃導入最新智慧化食品製程及設備，將逐步擴大國內外市場版圖。

農科園區表示，園區內有多家食品大廠投入新產品研發或進行上下游垂直整合。目前進駐廠商，包括：肉品加工聞名的台灣農畜產公司、專業生產拉麵及高湯調味醬料的台灣有明食品公司、「一家烤肉萬家香」的萬家香醬園公司、以傳香飯糰遍布臺灣大街小巷並獨創冷凍熟飯外銷的魔米國際公司，以及業務用巧克力專業製造商妙見食品公司等，落腳農科園區均已投產營運。

農科園區表示，充足的水電及廣闊價廉的土地是設廠選址之首要條件。農科園區坐落廣闊富饒的屏東平原，為典型的熱帶季風氣候，全年日照充足，空氣品質良好，並擁有得天獨厚大武山脈孕育之豐沛水源，為盛產且質優的農林漁牧產區。農科園區不缺水、不缺電、不缺土地且租金低廉，以及原物料取得便利的優勢條件，備受食品生技大廠青睞。