建通調整產能陸續完成 未來業績看俏
建通（2460）受到消費性電子需求不振影響，加上內部產能調整，導致2023年6月營收雙減，不過，建通表示，越南廠設備陸續到位，後續大宗商品放量後，可望重新提升市佔率。
建通2023年6月營收1.82億元，月減7.7%、年減26.4%，寫五個月來低點；第2季營收5.62億元，約與首季相當、年減 30.5%，上半年營收11.26億元，年減31.7%。
建通表示，6 月業績持續受到消費性電子需求不振，加上中國大陸蘇州廠製程整改作業、生產設備移轉到越南廠等因素，影響生產交貨，衝擊營收表現下滑。
建通表示，目前產能已逐步調整到位，將利用越南廠生產大宗製品，提升市占率。此外，越南廠銅下料回收作業已小批量生產，也有助降低端子生產成本、提升競爭力。
建通看好，隨著越南供應鏈成長，後續當地對銅料加工、銅下料回收等需求也會逐年提升，加上經濟循環趨勢帶動，整體業務發展後續看俏。
建通強調，隨著大陸台商持續移入越南，帶動當地電子產業供應鏈成形，將會有更多廠家針對銅料展開加工，銅下腳料總量將因此逐年提升，循環經濟當中的回收需求可望逐年成長，現階段持續放眼北越的台灣連接器與連接線廠聚落，規劃合作回收業務，未來成長可期。
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