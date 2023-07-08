大稻埕夏日節日夜都好玩！ 換穿復古服飾拍美照 河岸賞180秒絢麗煙火

大稻埕是台北最具特色的老街區之一，深受國內外遊客喜愛。台北市觀光傳播局今（8）日推薦，炎炎夏日傍晚到「2023大稻埕夏日節」吃美食、欣賞每周180秒主題煙火秀，白天也可以順遊大稻埕街區，並到遊客中心免費體驗復古服飾換裝，感受老派新滋味，深度了解大稻埕的歷史與人文風情。

大稻埕遊客中心五大懷舊特色場景

觀傳局推薦，大稻埕遊客中心內，設有春生喫茶店、客安中藥行、稻江公學校、菊元治裝所及永樂燈苑等五大場景可供國內外遊客拍攝；其中，永樂燈苑背景佈滿五彩繽紛的燈籠，在燈光照映下光彩奪目，最受遊客喜愛；另外，春生喫茶店設有懷舊照片小邊桌、客安中藥行的埕內散步帖抓藥桌、菊元治裝所的服裝訂製裁縫桌、稻江公學校的課桌椅及1樓的廊道老窗戶等，各種角度都好拍。

觀傳局說，今年6月義大利參議院副議長錢益友及參議員慕雷莉與夫婿一行人，也曾造訪大稻埕遊客中心並體驗復古換裝，在各拍照場景流連忘返，留下豐富的畫面及回憶。

復古服飾種類數量眾多 每日預約名額有限

觀傳局表示，大稻埕遊客中心提供多樣化復古服飾種類，男女少幼服裝配件齊全，歡迎國內外旅客前來體驗。觀傳局並說，換裝體驗提供個人及團體預約，每日名額有限，預約資訊請上網站查詢。

此外，「2023大稻埕夏日節」週週皆有180秒主題煙火施放，觀傳局提醒，活動期間每週三20時至21時30分將實施交通管制，範圍涵蓋環河北路（含）以東、民權西路（不含）以南、延平北路（不含）以西、忠孝西路（不含）以北，並將視人、車潮擴大管制至重慶北路；此外，淡4號水門堤外路邊停車格取消，規劃緊急應變通道，也將視人流情形，彈性實施管制。

觀傳局呼籲，大稻埕碼頭淡三號（延平疏散門）、淡四號水門（玉泉疏散門）間的延平河濱公園，同樣為煙火絕佳觀賞點，民眾可多利用三號、四號水門進出欣賞煙火，營造愜意夏日回憶。夏日節的最新消息及交通資訊歡迎到官網查詢。