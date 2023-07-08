長榮航空新增多倫多貨運航點 年底再添777F貨機

長榮航空（2618）自今(8)日起，以波音777F貨機開闢每週2班多倫多貨運航線，是台灣唯一提供多倫多貨機服務的航空公司，加上目前已營運每週7班直飛客機，長榮航空飛往多倫多的航班將達每週9班。

長榮航空總經理孫嘉明表示：亞洲輸往加拿大東岸電商貨品有成長趨勢，多倫多貨機航線的開闢，將可填補目前多倫多客機腹艙載貨的艙位不足的缺口，同時可進一步提供高盤盤位之運能，滿足進出加拿大東岸之空運需求。

長榮航空穩健增加貨運運能，除了目前營運的8架777F貨機外，新增購的一架777F全新貨機將於今年12月交機，另有3架777-300ER客機規劃改裝為全貨機，預計自2025年起陸續交付。

長榮航空除了新增貨運航點及引進新貨機外，在軟體方面也持續精進，陸續完成貨運運價管理系統、貨運預報通關系統改版，同時也著手優化營運管理系統，強化艙位管理、貨量控管與檢視機制，以提升整體貨運營運效率與效益。