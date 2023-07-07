中油出版「華枝春滿 一把輕」 見證台灣石化產業發展史

台灣中油公司今（7）日舉辦《華枝春滿 一把輕》新書發表會暨台灣石化產業影像珍藏回顧特展開幕活動，這本新書及影像回顧展紀錄了台灣石化產業逾半世紀風華，並且邀請石化、油人前輩共同見證、交流回顧近一甲子的石化產業發展，為台灣經濟留下劃時代的美好印記。

今天應邀出席的來賓包括台灣中油、台塑石化、化工學會，以及為石化產業發展貢獻良多的油人前輩們，齊聚一堂共同見證新書出版及影像回顧特展開幕的重要時刻。

會中並以溫馨的影片回顧產業發展、新生代子弟獻書致敬，並安排台灣中油董事長李順欽主持石化產業發展對談交流，邀請中技社董事長潘文炎、台灣中油前董事長朱少華、前副總經理謝榮輝，一起分享石化產業從一輕、二輕到新三輕的發展歷程，令人難忘的過程與產業紀事，讓大家更加了解石化產業的歷史脈絡軌跡，充份體認油人們篳路藍縷的艱辛歲月。

從民國57年底第一滴合格的乙烯誕生，開啟了台灣石化元年，從一輕到五輕，從楠梓到林園、林園到楠梓，油人們以一種志比天高、無畏無懼之「一把輕」精神，成功挑戰石化產業的技術，從無到有、一步一腳印，打造為「華枝春滿」的盛世榮華。

台灣中油董事長李順欽表示，石化產業從無到有，歷經超過半世紀的建置與發展，許多科技、醫療、民生等等基本原料多是由石化產業延伸而來，無疑是台灣經濟奇蹟的推動者，過去油人們在輕油裂解工場的試爐、攀爬在高聳的塔槽和錯綜複雜的管線間，為推動國家重大經濟建設戮力以赴，為創造公司績效而拚搏不歇，那是人生中一段特別閃亮的日子。

半世紀前，一群油人們承接政策使命共同推動煉製與石化產業技術，他們克服各種困難，奠基了台灣石化上游產業，進而寫下台灣經濟奇蹟。此次台灣中油彙整了60年來石化產業的史料影像、歷史文獻，同時訪談了多名油人，同時出版了《華枝春滿 一把輕－台灣石化產業上游奠基者：台灣中油公司》新書，及舉辦「台灣石化產業影像珍藏回顧特展」，帶領眾人回顧台灣逾半世紀的石化產業發展。

除了發表新書，台灣石化產業影像珍藏回顧特展展出多達100幅珍貴影像，紀錄台灣石化工業一甲子歲月的發展，展覽地點於中油大樓一樓圓弧廳，展期至7月14日截止。