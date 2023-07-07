快訊

安倍槍擊一年後：搜查終結，兇手拒與母親會面

前一天剛動刀…洪曉蕾清醒了！本人首發聲吐12字

中油《華枝春滿 一把輕》新書發表 見證石化產業發展史

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台灣中油公司等單位出版「華枝春滿 ㄧ把輕」新書，紀錄台灣石化產業發展。中油提供／照
台灣中油公司等單位出版「華枝春滿 ㄧ把輕」新書，紀錄台灣石化產業發展。中油提供／照

台灣中油今（7）日舉辦《華枝春滿 一把輕》新書發表會暨台灣石化產業影像珍藏回顧特展開幕活動。公司表示，這本新書及影像回顧展紀錄了台灣石化產業逾半世紀風華，更是石化、油人前輩共同見證，透過這本書，不僅回顧近一甲子的石化產業發展，為台灣經濟留下劃時代的美好印記。

台灣中油董事長李順欽表示，石化產業從無到有，歷經超過半世紀的建置與發展，許多科技、醫療、民生等等基本原料多是由石化產業延伸而來，無疑是台灣經濟奇蹟的推動者，過去油人們在輕油裂解工場的試爐、攀爬在高聳的塔槽和錯綜複雜的管線間，為推動國家重大經濟建設戮力以赴，為創造公司績效而拚搏不歇，那是人生中一段特別閃亮的日子。

今天應邀出席的來賓包括台灣中油、台塑石化、化工學會，以及為石化產業發展貢獻良多的油人前輩們，齊聚一堂共同見證新書出版及影像回顧特展開幕的重要時刻。

中油指出，半世紀前，一群油人們承接政策使命共同推動煉製與石化產業技術，他們克服各種困難，奠基了台灣石化上游產業，進而寫下台灣經濟奇蹟。

從民國57年底第一滴合格的乙烯誕生，開啟了台灣石化元年，從一輕到五輕，從楠梓到林園、林園到楠梓，油人們以一種志比天高、無畏無懼之「一把輕」精神，成功挑戰石化產業的技術，從無到有、一步一腳印，打造為「華枝春滿」的盛世榮華。

台灣中油彙整了60年來石化產業的史料影像、歷史文獻，同時訪談了多名油人，出版了《華枝春滿 一把輕－台灣石化產業上游奠基者：台灣中油公司》新書，並舉辦「台灣石化產業影像珍藏回顧特展」，帶領眾人回顧台灣逾半世紀的石化產業發展。

除了發表新書，台灣石化產業影像珍藏回顧特展展出多達100幅珍貴影像，紀錄台灣石化工業一甲子歲月的發展，展覽地點於中油大樓一樓圓弧廳，展期至7月14日截止，歡迎大家一起來回顧石化產業華枝春滿的〝一把輕〞輝煌時代。

中油公司 乙烯

延伸閱讀

收錢挺四接？莊秉潔指非核無煤是理想 反批環保潑髒水

中油汽車維修員長期收賄判刑19年 4名業者分判徒刑

台灣中油112年工安週起跑 落實本質安全運用智能防災

竹北氣爆引讓居民仍有疑慮 中油出面要竹東鎮民免擔心

相關新聞

台灣星巴克25周年！門市已達560家 鎖定疫後開特色門市

咖啡龍頭台灣星巴克今年邁入25周年，明（8）日起至23日於華山文創園區推出「星巴克25週年特展」。星巴克主管表示，店數依...

全台第一個 台中港北防波堤開放垂釣區引進投資業者經營釣客服務

台中港每年有7萬人次以上釣客進場垂釣，為提供更好的服務，台灣港務公司台中港務分公司辦理「台中港北防波堤開放垂釣區販售中心...

打造八里首座結合交通服務及遊憩複合服務 台北港交通服務區啟動招商

提供港區駕駛及車輛相關服務，也因應未來兩岸客輪復航及淡江大橋完工通車的車輛休息與相關服務需求，台灣港務公司基隆港務分公司...

中油《華枝春滿 一把輕》新書發表 見證石化產業發展史

台灣中油今（7）日舉辦《華枝春滿 一把輕》新書發表會暨台灣石化產業影像珍藏回顧特展開幕活動。公司表示，這本新書及影像回顧...

世界銀牌康普茶在台灣！金蘭醬油跨界釀造 如何獲君悅、米其林餐廳青睞？

康普茶風靡歐美多年，疫情期間也在台灣爆紅，新品牌好菌好俊趁勢崛起，迅速獲得君悅、喜來登等五星飯店青睞，更在今年拿下世界銀牌，成為台灣第一人。而這顆橫空出世的康普茶新星，身上其實流著老品牌金蘭的血液。

餐飲業40K卻沒人應徵？ 網：「兩頭班」是關鍵

近日Dcard上有鄉民發文表示「餐飲業這樣的薪資，真的不夠吸引人嗎？」，並貼出該店的敘薪資訊，包括儲備幹部上看40K、正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦