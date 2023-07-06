插旗夜市！誠品社區店宣布進駐淡水 董座吳旻潔：目標下半年再開6家

誠品生活（2926）持續插旗社區創新店，要實踐「誠品開在我家樓下」經營理念，今（6）日宣布，將在7日進駐淡水，開出首家夜市裡的誠品，董事長吳旻潔訂今年6月起再開出社區店5-6家目標，希望能成為誠品另一個成長引擎。

誠品生活6日股價以61.8元作收，下跌0.6元。

吳旻潔近年展店策略為「大小並進」，今年下半年重頭戲，為9月將開出的全台最大誠品「新店裕隆城」，以及10月將開出位於台中七期的「誠品台中480」，將是中南部最大據點；今年因投資認列此兩店，產生一次性費用，影響損益1億元，不過明年將成為貢獻獲利的重要店舖，小型社區店也持續插旗全台。

誠品社區創新店「誠品生活時光 eslite me-time」7日將進駐淡水捷運站正對面的人氣美食地標「英專路」，特別策畫「淡水印象」書展，並有逾萬種食材包括快煮、冷凍食品、日本零食等，以瞄準學生外宿及居民日常的自煮需求。

吳旻潔自2021年開出首家小型社區店，目前若加上淡水店，共有六家，另外五家位於板橋、內湖、林口、台中北屯和萬華，吳旻潔日前曾表示，社區店將加快腳步推出，今年6月起再開出社區店5-6家目標。

由於誠品生活前年和去年連續兩年虧損，吳旻潔在今年股東會表示，去年虧損主因是因投資線上電商，還未達到規模經濟，導致提高攤提成本，但去年第四季已轉正，電商「誠品線上」前年營運至今，去年線上消費會員已經佔三成。