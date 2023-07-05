HINO大回饋選購5噸以上貨車立享萬元購車金

HINO為回饋廣大顧客的支持，於7-8月推出「HINO 5上光榮大回饋」購車禮遇，凡於2023年7月1日至8月31日選購HINO 5噸以上貨車並完成發票開立者，享當次抵用購車金優惠，其中5噸貨車可享2萬元購車金，6.5噸以上貨車則可享3萬元購車金，讓車主享受滿滿優惠。

和泰集團表示，HINO 300系、500系及700系商用貨車備有多種噸數，搭載最新的引擎和變速箱，同時搭載先進的安全配備，例如：PCS預警式防護系統、VSC車輛穩定控制系統、LDWS車道偏離警示系統等，提高駕駛安全性和車輛可靠性，是商用車主經濟實惠的好選擇。

本次活動適用對象為自7月1日至8月31日期間購買HINO 5噸(含)以上貨車並完成發票開立手續者，政府機關標案及特殊大口不適用此販促活動；購車金抵用，購車金限當車當次購買抵用，不得要求領取現金或折抵其他車價等費用。