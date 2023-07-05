全台首場鋼鐵產業應對碳邊境機制研討會 今登場

鋼鐵資訊媒體「SNN環宇鋼鐵網」邀請台灣、韓國、歐洲及中國等鋼鐵專家與學者，今（5）日在高雄漢神巨蛋舉辦全台首場專為鋼鐵產業提供全面性解決方案的「台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制」國際研討會，吸引碳鋼、不鏽鋼、扣件、廢鋼及貿易商等逾100位業者齊聚一堂。

高市經發局副局長高鎮遠代表市長陳其邁與會，他指出，高市是台灣鋼鐵重鎮，也是全台重要經濟命脈，全台鋼鐵產值1.58兆元，高雄近500家鋼鐵業者佔43%產值，面對歐盟推動碳邊境調整機制（CBAM）、美國清淨競爭法（CCA），對所有鋼鐵業都是很重要的議題，中央、市府為協助業者已陸續推動一些方案。

高鎮遠表示，今年6月28日，高市政府推出「淨零城市自治條例」，已獲得市議會通過，市府跟市議會一同為城市零碳排一起努力。

此外，中央國發會、證交所設立碳交易所，高市爭取碳交易所安排在高市，位置即在中鋼大樓對面的軟科經貿園區，屆時可為鋼鐵等相關產業，提供資訊諮詢服務、產品上架、相關教育訓練。

高鎮遠說，推動淨零城市、產業轉型，業者在轉型之際，市府也要為所有產業尋找另一個商機。

環宇鋼鐵網表示，歐盟已在今（2023）年4月25日完成CBAM(碳邊境調整機制)的正式立法，預計今(2023)年10月1日要求進口企業需完成產品的碳排申報；美國CCA(清潔競爭法案)也在去年已經完成二讀，擬自明年1月1日起針對美國及進口企業加收碳排費用。

歐美政府率先於全球執行碳貿易制裁，這兩區域又是台灣鋼鐵產業鏈直接或間接出口的重要堡壘，未來如何取得碳中和，以零碳或低碳競爭成為重中之重的課題。

SNN環宇鋼鐵網指出，高雄市為台灣鋼鐵工業重鎮，高雄市政府經發局對於鋼鐵產業的轉型也不遺餘力，積極朝數位、淨零雙軸轉型等目標發展，市長陳其邁、經發局長廖泰翔對於鋼鐵產業的節能減碳也格外重視，因此對於這場全台第一場專為鋼鐵產業發聲的碳經濟研討會提供不少寶貴意見，讓此次活動順利推動。

今日的研討會邀請多位鋼鐵專家及學者從理論與實務經驗分享，提供同業如何在減碳之路順行。

此次發表專題演講的專家與學者有工研院綠能與環境研究所資深研究院黃啟峰做「台灣鋼鐵產業鏈的路徑解析」、中鋼生產副總陳守道說明「一貫作業鋼廠因應淨零碳排的規劃」、台灣鋼聯職衛處經理謝宗霖談「碳中和改變廢料生態？」、永青集團副總裁薛煦說明「減碳需求對不鏽鋼的影響」、韓國現代鋼廠前企劃副總金敬植分享「韓國鋼廠應對碳貿易限制的對策」、還有來自歐洲的不鏽鋼交易平台總經理LAURO做「歐洲市場應對碳限制實境分享」、東盟開發實業董事長黃忠誠以不鏽鋼冷軋為例提出「碳邊境機制下的因應策略」、及禾豐碳中和營運總監薛新佑提出「鋼鐵產業如何擬定碳策略」的看法。

與會業者表示，此次的研討會內容從高爐到廢鋼、從碳鋼到不鏽鋼、從生產到銷售提出鋼鐵業對原料及產銷的應變，同時也從買方觀點，以歐洲出發提示CBAM的應對，對產業而言為全面性及完整性的意見交流，也是國內罕見的實務及理論的結合。