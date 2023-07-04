浩鼎與 Ablexis, LLC 簽署 Nectin-4人源抗體序列授權協議

浩鼎（4174）昨（3）日晚間公告，公司已與Ablexis, LLC簽署「Nectin-4人源抗體序列」授權協議，取得該產品全球權利。

浩鼎公告指出，鑑於Nectin-4作為癌症治療標的的獨特性和發展性日益受到重視，浩鼎於2022年即委託AlivaMab Discovery Services, LLC以Ablexis, LLC (以下稱Ablexis)之專利技術AlivaMab Mouse technology，進行以Nectin-4為標的的抗體開發案。

浩鼎董事會昨日決議向Ablexis授權取得「Nectin-4人源抗體序列」全球權利，即前述委託案之成果，未來將可應用於研究、開發、生產及銷售以Nectin-4為標的之各種抗癌新藥，如抗體藥物複合體 (antibody drug conjugates; ADC)、雙特異性抗體新藥等。此授權可強化本公司創新抗癌產品線組合，充實公司中長期發展佈局。

浩鼎說明，Nectin-4在多種癌症細胞均有表現，經證明與癌症惡化及病人預後相關，臨床上有很高醫療需求並深具商業潛力。公司自Ablexis取得Nectin-4人源抗體序列，預計將應用於開發各種抗癌新藥，一旦未來臨床研究獲致成功，將可挹注本公司獲利。

浩鼎將依約支付Ablexis簽約金，後續按研發進度支付里程碑金，及產品上市後按淨銷售額比例計算之權利金。依雙方約定，將不揭露合約授權條件，惟相關金額會在往後財報按規定認列及揭露。