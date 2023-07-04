快訊

Apple15歲被要求全裸試鏡「1線索」加害者身分呼之欲出

浩鼎與 Ablexis, LLC 簽署 Nectin-4人源抗體序列授權協議

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）昨（3）日晚間公告，公司已與Ablexis, LLC簽署「Nectin-4人源抗體序列」授權協議，取得該產品全球權利。

浩鼎公告指出，鑑於Nectin-4作為癌症治療標的的獨特性和發展性日益受到重視，浩鼎於2022年即委託AlivaMab Discovery Services, LLC以Ablexis, LLC (以下稱Ablexis)之專利技術AlivaMab Mouse technology，進行以Nectin-4為標的的抗體開發案。

浩鼎董事會昨日決議向Ablexis授權取得「Nectin-4人源抗體序列」全球權利，即前述委託案之成果，未來將可應用於研究、開發、生產及銷售以Nectin-4為標的之各種抗癌新藥，如抗體藥物複合體 (antibody drug conjugates; ADC)、雙特異性抗體新藥等。此授權可強化本公司創新抗癌產品線組合，充實公司中長期發展佈局。

浩鼎說明，Nectin-4在多種癌症細胞均有表現，經證明與癌症惡化及病人預後相關，臨床上有很高醫療需求並深具商業潛力。公司自Ablexis取得Nectin-4人源抗體序列，預計將應用於開發各種抗癌新藥，一旦未來臨床研究獲致成功，將可挹注本公司獲利。

浩鼎將依約支付Ablexis簽約金，後續按研發進度支付里程碑金，及產品上市後按淨銷售額比例計算之權利金。依雙方約定，將不揭露合約授權條件，惟相關金額會在往後財報按規定認列及揭露。

浩鼎

延伸閱讀

群創獲利模式 產業新里程碑

浩鼎新執行長王慧君：聚焦發展 看好ADC藥物

場地出租人商標輔助侵權責任之認定：聯邦第十一巡迴上訴法院 2019年Luxottica Group., S.P.A. v. Airport Mini Mall, LLC案

ADC新藥 產業新顯學

相關新聞

車市熱…6月掛牌躍增三成 業界預期本月會更好

車市續熱，進口車爆量。根據監理所掛牌資訊，6月總市場掛牌量達42,380輛，延續5月的熱度，年增近三成（29.9%），寫...

貨櫃航運進入傳統旺季 運價醞釀新一波漲勢

貨櫃輪強勁需求消失後，市場供、需失衡，全球貨櫃輪業者經營策略已經跟過去不同，根據Alphaliner的統計資料，6月亞洲...

上市櫃指標螺絲廠傳裁員 中鋼降價救市

鋼市蕭條，螺絲業接單驟減五成，上市櫃指標螺絲螺帽廠傳出將裁員10%震驚業界，市場悲觀、信心潰散，中鋼緊急救援，昨（3）日...

6月豪華車 買氣嚇嚇叫

車市旺，豪華車更旺。6月豪華車掛牌11,903輛，年增55.8%，連兩月突破萬輛，創下歷史次高；總市場占比衝上28.1%...

餐飲業拚場 火鍋大戰開打

看準台灣火鍋市場年產值上看400億元，擁有知名早餐連鎖品牌麥味登的揚秦宣布搶進火鍋市場，預計9月中推出新品牌「涮金鍋」，...

鍋物展店門檻低 兵家必爭

台灣人愛吃鍋，從麻辣鍋、涮涮鍋、臭臭鍋到海鮮鍋各種鍋物百家爭鳴，國內各大品類餐飲以鍋物競爭最激烈；以家數來看，連鎖加盟店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦