房市持續冷清！6月交易量僅這兩縣市年月雙增
六都地政局今（3）日公告6月買賣移轉棟數，共20,678棟，月減3.2%、年減2.9%，創近3年同期新低，其中以台北、台中表現最好，繳出年月雙增的好成績；觀察上半年買賣移轉棟數，六都共10.7萬棟，年減18.4%，創近5年同期新低。
觀察六都6月買賣移轉棟數，台北市共2,799棟，月增9.6%、年增14.2%；新北市共5,267棟，月減5.3%、年減2.4%；桃園市共3,367棟，月減9.6%，年減8.1%；台中市共4,477棟，月增10.5%、年增6.8%；台南市共1,666棟，月減14.7%、年減25.8%；高雄市共3,102棟，月減12%、年減7.6%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，6月各都的量能表現迥異，台北與台中繳出年月雙增的佳績，但其餘四都均年月雙減，主要是台北、台中的部分地區新案交屋潮湧現，比如台北市的文山區，由於第2季取得使照的新屋戶數超過400戶，因而衝高數據表現。
事實上，撇除部分地區的單月大量交屋因素後，可發現整體房市仍處於盤整格局，觀察今年上半年的累計買賣移轉棟數，六都合計約10.7萬棟，年減18.4%，是近5年新低，其中台北13,004棟、台南10,346棟，更是近六年同期最低。
張旭嵐指出，上半年的量能探近年低谷，顯示在政府打炒房、經濟展望保守的大環境下，市場觀望氣氛仍濃，且下半年尚有第二戶限貸發酵、平均地權新制施行、中央大選熱戰等擾動，市場僅仰賴剛性自住買盤獨撐大局，因此後續仍朝「量縮價平」的方向發展。
6月各都的買賣移轉表現，以台中月增10.5%最佳，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中本月開出紅盤，衝出逾400棟大量的南區功不可沒，南區Q2有「嘉磐樸樹」、「女王萬歲」等百戶大案拿到使照，加上南區的房價，在台中鬧區中屬相對平實，後續又有十三期重劃區遠景可期，因而獲得買盤青睞異軍突起。
陳定中進一步指出，繼南區之後，太平可望接棒成為下一個受新案交屋拉抬的交易熱區。近期太平分別有「陞霖太美」、「櫻花恰恰好」等案取得使照，僅此兩案便有近600戶量體，陸續交屋後，有機會讓太平在下半年繳出亮眼成績
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言