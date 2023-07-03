房市持續冷清！6月交易量僅這兩縣市年月雙增

六都地政局今（3）日公告6月買賣移轉棟數，共20,678棟，月減3.2%、年減2.9%，創近3年同期新低，其中以台北、台中表現最好，繳出年月雙增的好成績；觀察上半年買賣移轉棟數，六都共10.7萬棟，年減18.4%，創近5年同期新低。

觀察六都6月買賣移轉棟數，台北市共2,799棟，月增9.6%、年增14.2%；新北市共5,267棟，月減5.3%、年減2.4%；桃園市共3,367棟，月減9.6%，年減8.1%；台中市共4,477棟，月增10.5%、年增6.8%；台南市共1,666棟，月減14.7%、年減25.8%；高雄市共3,102棟，月減12%、年減7.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，6月各都的量能表現迥異，台北與台中繳出年月雙增的佳績，但其餘四都均年月雙減，主要是台北、台中的部分地區新案交屋潮湧現，比如台北市的文山區，由於第2季取得使照的新屋戶數超過400戶，因而衝高數據表現。

事實上，撇除部分地區的單月大量交屋因素後，可發現整體房市仍處於盤整格局，觀察今年上半年的累計買賣移轉棟數，六都合計約10.7萬棟，年減18.4%，是近5年新低，其中台北13,004棟、台南10,346棟，更是近六年同期最低。

張旭嵐指出，上半年的量能探近年低谷，顯示在政府打炒房、經濟展望保守的大環境下，市場觀望氣氛仍濃，且下半年尚有第二戶限貸發酵、平均地權新制施行、中央大選熱戰等擾動，市場僅仰賴剛性自住買盤獨撐大局，因此後續仍朝「量縮價平」的方向發展。

6月各都的買賣移轉表現，以台中月增10.5%最佳，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中本月開出紅盤，衝出逾400棟大量的南區功不可沒，南區Q2有「嘉磐樸樹」、「女王萬歲」等百戶大案拿到使照，加上南區的房價，在台中鬧區中屬相對平實，後續又有十三期重劃區遠景可期，因而獲得買盤青睞異軍突起。