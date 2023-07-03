回春？ 台中、台北6月買賣移轉增1成 房仲這麼說
台北、桃園、台中、台南及高雄公布今年6月的買賣移轉棟數，台中月增10.5%最佳，台北月增9.6%居次，和去年相比台北年增14%，台中年增6.8%。桃園、台南，高雄都是年月均減。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，6月各都量能表現迥異，台北與台中繳出年月雙增佳績，主要是台北、台中的部分地區新案交屋潮湧現，比如台北市的文山區，由於Q2取得使照的新屋戶數超過400戶，因而衝高數據表現。
撇除部分地區的單月大量交屋因素後，可發現整體房市仍處於盤整格局，觀察今年上半年的累計買賣移轉棟數，五都合計約8萬棟，年減18%，是近5年新低，其中台北13,004棟、台南10,346棟，更是近六年同期最低。
張旭嵐指出，上半的量能探近年低谷，顯示在政府打炒房、經濟展望保守下，市場觀望氣氛濃，下半年尚有第二戶限貸發酵、平均地權新制施行、大選等擾動，市場僅剛性自住買盤獨撐大局，因此後續仍朝「量縮價平」的方向發展。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中本月開出紅盤，衝出逾400棟大量的南區功不可沒。南區Q2有「嘉磐樸樹」、「女王萬歲」等百戶大案拿到使照，加上南區的房價，在台中鬧區中屬相對平實，後續又有十三期重劃區遠景可期，因而獲得買盤青睞異軍突起。
陳定中指出，繼南區之後，太平可望接棒成為下一個受新案交屋拉抬的交易熱區。近期太平分別有「陞霖太美」、「櫻花恰恰好」等案取得使照，僅此兩案便有近600戶量體，陸續交屋後，有機會讓太平在下半年繳出亮眼成績。
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