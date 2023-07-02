亞洲生技大會 國際大廠秀新技術

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

2023亞洲生技大會7月26日登場，主辦單位台灣生物產業發展協會表示，去年在展覽部分首度設立CDMO（委託開發暨製造服務）專區，備受國內外業者肯定，今年不僅擴大CDMO展區，論壇也將CDMO發展策略列為重點主題。

生物產業發展協會秘書長林治華表示，今年亞洲生技大會參展廠商。國內外CDMO大廠均不缺席，國內包括台康生技、台耀化學、保瑞藥業、大江生醫、中裕新藥、永昕生醫、啟弘生技、基龍米克斯、國光生技、霖揚生技、進階生技、博訊生技、潤雅生技及日隆精化等。

國際醫材大廠必帝（BD）、近年來跨足CDMO領域的富士底片（FUJIFILM）及全球前五大CDMO公司藥明生物（Wuxi Biologics）等國際廠商，這次也來台展示最新技術、設備與經營策略。

林治華表示，近年因疫情影響成為全球關注焦點的CDMO議題，今年亞洲生技大會特別邀請PwC Strategy&專家分享疫後全球供應鏈與CDMO趨勢。

林治華表示，今年亞洲生技大會預計有40家以上國際公司來台演講，這些公司多數分享他們發展新藥、創新醫材、創新檢測技術及醫療AI（人工智慧）的應用，隨台灣在CDMO、生物製劑及基因治療等技術逐漸成熟，這些國際公司來台有機會與國內生技業擦出更多合作火花。

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