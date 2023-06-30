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統一併購家樂福完成交割 交易價達312億元

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
統一集團董事長羅智先。記者何秀玲／攝影
統一集團董事長羅智先。記者何秀玲／攝影

統一（1216）併購台灣家樂福，今（30）日公告完成交割，統一和統一超商（2912）將給付預估交易價金約10.02億美元（約新台幣312.35億元）。

統一表示，統一與統一超就家福股份有限公司股份買賣事宜，簽署股份買賣契約，給付預估交易價金，分別是8.27億美元和1.75億美元，一共是10.02億美元，因契約約定的交割先決條件已達成，買賣雙方遂於今日完成交割。

統一董事長羅智先28日在統一股東會，曾談到家樂福看法。對於家樂福之後的人事，他說，「盡量保持穩定，能變成這樣的體系（量販龍頭）一定有其道理和企業文化。」對於台灣家樂福現任總經理王俊超，羅智先說「沒有念頭要換人」。

只是因為有合併報表問題，財務需要維持一致化，因此將會派任財務的人員入主。

至於未來如何與統一集團旗下零售整合，羅智先認為，大環境都還在洗牌，而且家樂福營收量體有近1,000億元，「是我們要被整合，還是我們要整合它（家樂福）？」

談整合的時候，應該單純是談經濟規模量體的問題。他說，量販、超市、超商、電商基本上是完全不同世界，這些零售業最快整合是後面物流倉儲系統，但就算是物流倉儲系統，會發現頻率不一樣。

若集團本身有能力，是不需要跟別人整合，「做自己是最完美的事，大家是各自營運的個體。」

對於先前遠東集團董事長徐旭東說，因量販店面積大，現在的顧客不見得願意走這麼長的路，羅智先贊同此看法；他說，前提看量販產業，不能只看某一家，而是整體量販業，「量販仍有其存在價值，存在多大面積，還是要開幾家門市，需要時間觀察。」

家樂福 羅智先 統一超商

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