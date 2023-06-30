房市賣壓來了 七都3大重災區出爐

房市賣壓來了。根據591新建案統計六都暨新竹縣市各行政區推案狀況，各縣市賣壓前三名的區域待售率普遍都超過5成，

又以中南部賣壓較高，包括新竹、台中、台南、高雄皆有一半以上區域待售率達6至7成，其中新竹縣市新豐鄉待售率達79.2％為全台最高，反觀雙北市表現相對穩健，待售率約落在5成左右。

591新建案分析，現階段房市受升息、打炒房影響明顯降溫，加上買賣雙方對價格認知僵持不下，讓許多區域拉響銷售警報，而觀察各縣市上榜行政區，除台北市外，有不少都是具備低基期或建設題材的蛋白、蛋殼區，近幾年隨著大量體指標案陸續進場，更累積出不小的賣壓。

雙北市因地段加持，此次表現相對穩健，像是北市松山、新北泰山及鶯歌等地待售率都僅4成多，反觀賣壓較大區域除了是因重劃供給如北投、三重，導致推案水位較高外，也有像大安區是因地段精華，建商多主打高總價、大坪數型產品，去化速度較一般建案來得更慢所致。

桃園市上榜區域清一色是集中在推案量大的重劃區，像是觀音區就在草漯重劃區內的個案挹注下，待售量持續水漲船高。

近年房市由裡熱到外的新竹，不僅東區、竹北市等精華地段推案火燙，周邊區域同樣一路向上衝，像新豐鄉過往雖距市區較遠，關注度及量體有限。不過受惠鄰近竹北房市崛起，近期陸續有指標案進場，挹注逾500多戶供給，使當地銷售壓力陡增。

台中市則有沙鹿、大里及豐原等地上榜，整體待售率介於5至6成間，其中沙鹿區近年憑藉親民房價聲量大開，其供給主力「新站重劃區」更有新業、久樘、精銳等品牌建商插旗。現階段當地推案因價格漲幅過大，加上去年房市開始變天，讓當地買氣猶如淋了一場大雨快速降溫，整體待售率突破6成，為台中最高的行政區。

至於南二都賣壓同樣不小，台南市待售率普遍都在6成以上，供給量最大的東區，則在平實重劃區為首的新案進場下賣壓急遽升高。至於佳里區過往推案量能平平，但近來受「南科概念區」如善化、新市等地房價高漲擠壓，陸續有外地購屋客在當地置產，也讓建商在此主推大樓、華廈等產品，導致待售壓力衝高。