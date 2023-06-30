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裕日車股東會 嚴陳莉蓮：下半年將加快新產品上市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕日車股東會。（記者邱馨儀攝）
裕日車股東會。（記者邱馨儀攝）

裕日車（2227）股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，今(112)年全球經濟復甦力道薄弱，但裕日車仍將努力維持穩健的營運。

NISSAN品牌預計推出三款新車型：X-TRAIL e-POWER已於2月正式上市，實現新世代電驅智駕的移動體驗；下半年推出X-TRAIL輕油電版車型，升級VC-Turbo與輕油電動力，打造旗艦休旅、科技精品的產品形象；下半年也將同步導入KICKS e-POWER車型，提供消費者更多元的產品選擇。INFINITI品牌預計導入兩款新車型：QX55 23年式將提升配備、QX50 24年式搭載ProPILOT先進智慧駕駛輔助科技，讓駕駛更輕鬆並守護乘客安全。

去年整體市場嚴峻，但裕隆日產在新車上市、中國大陸投資及零件外銷收益的帶動下， 111年成車銷售25,060台，市場佔有率6.0%；合併營業收入236.1億元、營業利益1.1億元，稅前盈餘30.3億元，稅後每股盈餘8.04元。

嚴陳莉蓮表示，去年全球都面臨供應鏈缺料的問題，但本公司積極對應，將受影響程度降到最低。去年公司營業收入236.1億元、稅後淨利24.1億元，每股盈餘來到8.04元。

嚴陳莉蓮強調，面對市場挑戰，去年Nissan品牌推出Leaf長程版電動車、新年式Altima、全新改款Kicks；Infiniti品牌也推出幾款豪華休旅車。今年初，Nissan的X-Trail e-Power車型，訴求「不用充電的電動車」，一上市就取得好的銷售成績，下半年也將按計畫加快新產品上市腳步。

嚴陳莉蓮 新車

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