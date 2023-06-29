上奇攜國際創投在京都IVS亮相 助台日新創邁大步

資訊服務廠商上奇（6123）旗下雲端服務運營商昕奇雲端今（29）日參加日本最大國際新創活動Infinity Ventures Summit (IVS)，擔任全場唯一來自台灣的贊助廠商，偕同台灣新創赴日參展交流，攜手來自日本的創投基金 Headline Asia（前身為Infinity Ventures），助日本新創發展成長。

據了解，昕奇雲端今(2023)年已正式進軍日本市場，為海外佈局的第七個國家，以國際公有雲品牌AWS、Google Cloud等雲端服務為主，在每個國家都致力深耕當地的新創生態圈，不僅提供新創企業雲端成本優化，更不遺餘力地提升新創產業的核心競爭力。

昕奇雲端指出，為進一步擴大其影響力和促進日本新創企業的發展，公司以鉑金贊助商級別參加Headline Asia 今年度在日本京都舉辦的IVS 2023 Kyoto，成活動唯一的台灣贊助商，除贊助支持Launchpad比賽獎項，更與多家來自台灣的新創企業與策略夥伴一同赴日交流，取得日本市場敲門磚，搶攻國際商機。

昕奇雲端董事顧問魏嘉宏透露，作為新創的好夥伴，公司重視與日本新創的近距離交流，並從新創企業的角度為合作夥伴進行雲端用量的規劃、雲端成本優化和全球業務版圖的拓展，以助力新創成長並與國際接軌。這次和Headline Asia是在IVS年度盛會的第二次合作，勢必將帶給新創更多創新商業思維和國際重要鏈結。

Headline Asia創辦人田中章雄指出，上奇是Headline Asia的價值投資人，昕奇雲端則是Headline Asia的premier cloud service partner，兩者共同致力於賦能和促進新創企業的成功，並為日本新創提供國際門路和全球性的發展與視野；其雲端服務與Headline Asia的創投專業將形成有力的合作，推動日本新創生態系的升級。

昕奇雲端希望透過參加為期3天（6/28－6/30）的IVS日本京都年度盛會，並與Headline Asia都相信透過雙方的協作關係，將進一步深化與日本新創企業的合作關係，並助力日本新創快速成長並實現其業務擴展目標，為日本新創創造更多的商機和成功的機會。