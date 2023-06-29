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Global Mall上半年業績增35% 祭三大暑假攻略拚創新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall「夏令營FUN假趣」祭三大暑假超值攻略，禮券+點數雙回饋最高11%、抽日本環球影城雙人遊、推美樂蒂酷洛米暑假遊樂園。圖/業者提供
Global Mall「夏令營FUN假趣」祭三大暑假超值攻略，禮券+點數雙回饋最高11%、抽日本環球影城雙人遊、推美樂蒂酷洛米暑假遊樂園。圖/業者提供

百貨業今年徹底擺脫疫情陰霾迎來買氣、人氣雙升，冠德（2520）旗下Global Mall不僅端午連假業績成長超過50%，今年上半年整體業績、人潮更大幅攀升，較去年同期增長近35%，遠遠超越2019年疫情前，其中又以休閒機能服飾、餐飲、親子娛樂及彩妝成長力道最為強勁。隨著暑假將至，Global Mall也趁勢推出「夏令營FUN假趣」檔期，預計暑假整體成長達20%，期望創下歷年暑假業績新高點。

迎接暑假來臨，Global Mall接力衝刺，即日起至7月26日展開「夏令營FUN假趣」檔期，主打放大祭推三大超值攻略，回饋加值、抽獎加碼、親子活動加倍更勝過往暑假檔期，全面搶攻親子客。攻略一為「低門檻回饋多元化」，刷Global Mall聯名卡當日消費滿2,000元最高贈100元電子商品禮券+400點點數(原消費100元送1點、10點抵3元)，相當於回饋價值達11%，新會員好禮也加碼贈100點、首購再抽2,000元電子商品禮券。

攻略二為「APP抽日本環球影城雙人遊」首度於暑假檔期大手筆抽國外旅遊大獎，於環球APP扣10點玩轉輪盤遊戲，即有機會抽中日本大阪雙人住宿及環球影城雙人票、高雄義大皇家酒店雙人房住宿、會員點數1,000點等。

攻略三為每年備受期待的「小小暑假體驗營」，今年規劃多個人氣IP展以及更多元親子活動，特別與三麗鷗合作，由人氣明星-美樂蒂、酷洛米陪伴一起過暑假，全台八店推限定會員禮，新北中和更打造「MY MELODY & KUROMI暑假遊樂園」，六大超萌場景包括夢幻旋轉木馬遊樂場搭配全台首度曝光的美樂蒂、酷洛米巨型氣球、爆米花摩天輪、甜筒冰淇淋車等一次亮相，另新北中和還推有「PINGU企鵝家族-夏日避暑趣」快閃店，超萌南極打卡點。

同時全台八店也推出一系列親子活動，共達近千場，數量較往年大增三倍，從唱跳活動、泡泡派對、小小職人體驗到手作課程，預計暑假整體成長達20%，期望創下歷年暑假業績新高點。

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