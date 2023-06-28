德國賓士現場直擊！投資逾2億歐元 建立替代能源車測試中心

對於汽車科技的發展，豪華車龍頭品牌賓士汽車用實際的投入告訴擁護者，汽車並不只是把汽車從零件組裝起來，蘊含的相關技術遠超過一般人的想像。而且賓士不只是開發汽車科技，甚至發展汽車測試的配套，從汽車的設計開發，到測試的測試發展，遠超過一般人的想像。

賓士原廠位於 Immendingen 的 Mercedes-Benz 測試中心，同步負責所有產品與品牌旗下替代能源車款(油電混合和電動車等)的進階研發，以及未來駕駛輔助系統和自動駕駛功能測試。 Immendingen 測試中心於 2018 年九月正式啟用，目前員工約 250 人，於不同駕駛情境下進行 30 多項模擬測試。

這個原本是德軍訓練基地，占地 520 公頃，設有 30 多種測試路線與車道，負責替代能源車款(油電混合和電動車等)進階研發；測試未來駕駛輔助系統和自動駕駛功能，並執行耐久性測試驗證。測試路線全長 68 公里(柏油與崎嶇道路)，經過三年半興建，投資逾 2 億歐元，採行完善自然保護措施，包括建造一條野生動物走廊。

於是進入測試中心後，可以看到不同坡度、不同狀況的道路，依據各國道路不同的路寬與標識，測試中心依據不同國家的不同標準進行測試。因為這個完整的測試中心環境，賓士在自動駕駛所需的主動式車輛安全配備也獲得完整的測試。

不久之前，來自台灣的極小規模採訪團進入賓士原廠採訪，賓士大陣仗的派出大量技術人員，模擬實際可能發生的各種狀況，包括實務上Level 3自動駕駛的狀況，同時有三部或是更多的車輛行進時，可以由Level 3自動駕駛接手，以及前方路況不適合Level 3狀況，必須由駕駛人自行駕駛的各種情境，以往level 3似乎還是先進科技、與一般人無關，卻已經可以在實際行駛中展現出科技的力量。

透過底盤攝影鏡頭製造出透視底盤的效果這個功能實際上已經被大量應用到賓士的休旅車上，車主可以依自己的需求選擇，因為有這項功能，真正在越野的時候，可以偵測到汽車下方的狀況，而且即使爬坡看不到前方的路徑與方向時，可以透過螢幕上顯現的路況，安心的前進。

自動停車輔助系統則是另一個新興的功能。賓士已經有多款車導入這項配備， 在方向盤上操作為要停車的狀況時，車輛會自動尋找可以停車的位置，並自行停進停車位裡。甚至還有記憶1公里的功能，例如在自家的停車場裡，設定記憶之後，以後即使是不太擅長停車的太太或是子女，也可以透過這個功能，安穩的停進原本設定的停車位裡。

就如賓士所說，科技是用來讓駕駛者更安全、輕鬆與舒適的駕馭。日新月易的技車科技保障的是汽車使用者的安全。