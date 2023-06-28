三陽今年「2+4」六輪一起衝 全年營收拚再創高

三陽工業（2206）今天股東會，董事長吳清源宣布，當初設立的「333專案目標」去年已經提前達標，二輪的市占率從9年前的9%低點一路攀升到現在近40%，去年站上睽違已久的台灣二輪龍頭位置，三陽銷售重返榮耀，下一個挑戰才剛開始，今年目標兩輪+四輪一起衝刺，力拚全年營收再創高。

吳清源在股東會中表示，感謝所有股東這幾年默默支持公司的營運，在三陽已擔任三屆董事長共9年，當初設定的333專案，期許三陽營運能在愈來愈好，第一個3年力求公司穩定成長，第二個3年二輪新產品陸續推出衝刺銷售，第三個3年推動營運發展再上層樓要重返三陽往日銷售的榮耀。這三屆下來，設定的目標在去年就已經提前達標；以往的成績叫做歷史，階段性任務的完成，下一個任務才剛開始，今年目標兩輪穩定成長，力拚銷售連兩霸目標；四輪全力衝刺，過去三年每年都有20%的成長，今年應該也要達到這個成績。

吳清源表示，去年站上睽違已久的台灣二輪龍頭位置，市佔率從9年前的9%低點，一路攀升到現在近40%，表示在機車市場上，SYM已漸漸贏得消費者的青睞與信賴，未來會堅持精進品質的根本、拓展設計的觸角，持續搶攻大眾的心佔。惟因國內市場規模有限，未來版圖拓展勢必要靠海外市場支撐，因此也做好萬全準備，秉持著品質、創新、服務的核心經營方針，持續開拓全球市場。

在四輪事業部份，南陽實業代理的HYUNDAI新產品陣容到位，全年總銷售已經連續3年正成長，今年更是持續成長態勢，截至1-5月成長率高達就59%，預期下半年主力VENUE、TUCSON、CUSTIN跟Porter生產供應逐漸回穩，加上電動車IONIQ 5及IONIQ 6即將正式交車，因此將上調今年銷售目標，從1.73萬輛調升至1.85萬輛，較去年大幅成長20%，確保連續四年成長的節奏。同時展開國內展間2.0升級計畫，為提升優化展間軟硬體設施，將再投入逾1億元進行全台展間升級，進一步提升銷售戰力。

尤其，四輪部分，三陽工業跟現代的代工及代銷合作，這幾年下來跟工廠的配合相當好，現代的機種齊全，全球銷售也一直拿下好成績，包括油車、hybrid、還有電動車，現代產品都相當齊全，甚至氫燃料車現代也已經在韓國運行，在四輪領域，在技術力跟外觀造型都是歐洲設計師設計的，外型上也應該沒問題，對四輪方面我蠻期待每年的成長我想應該是必然。

二輪方面，二輪油車我們油耗是國內最好的，電動車方面，在機車這領域還沒達到黃金交叉的時候，電動車的機種已經準備好了，造車方面三陽這沒有問題，靜待時機到來會全面發展，希望兩輪今年在國內創造更好的成績，未來主力擺在外銷，外銷才是最大的市場，期待未來三年內外銷達到銷售量100萬台的目標。