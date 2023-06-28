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電動大巴商機實現 國內首批48輛由華德動能設計生產 正式上路

經濟日報／ 記者邱馨儀即時報導

大南汽車向華德動能（2237）採購之承德幹線示範三型 48 輛電動巴士於今（28）日舉行通車暨北投智慧型充電站啟用典禮。退輔會馮世寬主委、公總局長陳文瑞、北市府交通局謝銘鴻局長、大南汽車賀政董事長及華德動能蔡裕慶董事長共同見證啟用。

本路線為交通部示範計畫核定單一路線車輛數最多且路線縱貫台北市南區到北區，是巿內路線最長的幹道公車，此幹線採用示範三型電動巴士不僅能提升服務品質，車上配置智能駕駛儀表（HMI)、車道偏離主動性輔助系統、盲區偵測、環視、酒精偵測及防追撞警示等智慧化車輛行駛安全系統，大南汽車將藉由此 48 輛電動巴士每年減少約 2,890 公噸的碳排放，為台北市節能減碳做出貢獻。

華德動能公司表示，公司在 112 年２月首家完成交通部示範計畫要求之十項國產化認證。本批電動巴士搭載國產化動力馬達與驅控器、車道偏移輔助系統(LKA)」等多項智能 ADAS，以及 CCS1 智能充電機，是真正實現量產上路運行之示範三型車型。

本車型配置車王電子（1533）自主研發關鍵零組件，包含主動式電池平衡系統、取得 ECE-R100-2 之液冷電池 PACK 之安全認證，車輛控制器(VCU) 、高低壓分電器(PDU) 、車身控制器、多功能車規閘道器、高壓線束、TPMS等主要零組件。華德動能車體生產採用全球首創車身骨架自動化電弧焊接系統，以機械手臂輔以視覺焊道追踪系統進行車身骨架焊接。

大南汽車全新建置的智能充電場站，由華德動能整體設計，年後開始承包施工，本月正式合法啟用。場站全區搭載太陽能板、120kW CCS1 雙槍充電機、儲能櫃及華德動能子公司銓鼎科技開發的充電智慧排程管理系統，可透過遠端電腦按個別車輛之所需里程、剩餘電量及排班自動運算來完成充電程序，不僅讓充電場站的台電契約容量有效降低至少 35%，減少人工充電管理及基本電費支出。

控制器 交通部

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