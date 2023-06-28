接手誠品信義將作「統一時代二館」 高秀玲：最快2025年開幕

由於統一（1216）將收回誠品信義店，將作為統一時代二館，統一集團美麗事業董事長高秀玲今（28）日表示，一定會與本館有所區隔，並考慮到消費者需求，最快2025年開出；她也被問是否可能進駐博客來書店實體店，高秀玲僅笑著反問「你說呢？」但依然表示，會盡力滿足消費者需求。

統一美麗事業董座高秀玲主掌百貨事業，2010年開出統一阪急，2016年與阪急「分手」，逐步主導她的「美人」版圖；只是放眼信義區，統一時代的百貨面積最小，營收也最少，假設未來開出統一時代二館，不但是壯大統一在信義區百貨實力，亦是顯現高秀玲力拚成為台灣百貨霸主之一的企圖心。

今日高秀玲出席統一股東會，被問到二館的規劃，她說，與誠品信義合約到今年年底，未來將開出統一時代二館，會考慮消費者的需求；館內是否會有統一集團的關係企業，甚至開出博客來實體書店，高秀玲表示「不敢說會有，我們會去觀察大台北地區的消費者需求。」目前統一有高雄統一夢時代，兩邊是不同的經營模式。

她說，自己是短時間內接到任務，目前正在招商中，最快2025年全新開幕，尤其信義區百貨密集度高，希望能開出滿足消費者需求的百貨。