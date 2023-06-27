和泰車股東會 宣示力拚小型車銷售22連霸、商用車銷售蟬聯第一

和泰汽車（2207）今（27）日舉行股東會，代理 TOYOTA、LEXUS 及商用車的 HINO 銷售遙遙領先同業，今年努力從防疫險虧損的逆境中奮起，要重返獲利巔峰，看好今年車市銷售有望突破46萬台，和泰集團代理的三品牌（LEXUS、TOYOTA、HINO）年度販賣目標17萬輛，全力達成小型車銷售22連霸、商用車銷售蟬聯第一的紀錄。

和泰汽車股東會通過去年財報，2022年合併收入2,464.8億，年減0.2%，受到防疫險風波，稅後虧損193.3億，EPS-35.39元，考量到長期經營績效佳，今天股東會也通過每股配發現金股利2元及股票股利0.2元，發行總股數將從5.46億股，增加為5.57億股。

和泰汽車今年股東中總經理蘇純興表示，看好各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，預估國內車市今年的銷售規模會比去年還好，和泰車旗下代理兩大汽車品牌 TOYOTA 及 LEXUS 今年銷售表現亮麗，集團設定三品牌（LEXUS、TOYOTA、HINO）年度販賣目標17萬輛，比去年全年15萬輛成長。

法人推估，和泰集團代理 TOYOTA、LEXUS 及商用車的 HINO 銷售遙遙領先同業，在產品規劃、行銷與顧客服務方面的深厚經驗，以和泰車目前三品牌的銷售台數，再加上今年夏季競賽還開出紅盤，以目前的銷售概況推估，下半年就有望調高全年銷售目標。

蘇純興也進一步說明長期發展，未來將持續多角化經營，打造 MaaS（Mobility as a Service）服務完整生態系，除汽車銷售與服務的本業外，透過和泰集團旗下的關係企業，積極擴大汽車產業週邊價值鏈，驅動公司持續創新與進步。

「和潤企業」分期業務年度承作金額突破千億，持續穩坐汽車金融業龍頭，同時積極布局綠能新事業，成立「和潤電能」擴大經營版圖；「和泰聯網」除了整合「和雲行動服務」iRent 短租業務、「和泰移動服務」yoxi 附駕型共享汽車服務，並攜手⾧租車市場領導者「和運租車」㇐同運用集團資源，組建全方位的移動服務以外，以推出串聯出行、數據、支付、會員等資訊的服務平台為目標。

「和泰車體製造」與「和泰車體銷售」強攻商用車市場，提供顧客從訂車到貨斗打造的㇐條龍服務，滿足車主可將新車迅速投入營運的需求；專營汽車用品的「車美仕」攜手日本豐田旗下用品公司 TCD（TOYOTA CUSTOMIZING &DEVELOPMENT）全力發展車聯網業務及開發優質汽車用品，2022年營收突破75億創新紀錄，未來將朝產品研製自主化，擴大聯網商機、通路、市場，積極拓展事業版圖。

「和泰產險」努力提供汽車消費者㇐站式（One-Stop Shopping）的優質車險服務及進行數位轉型，2022年保費收入突破120億，去年因疫保單理賠造成損失，未來將審慎發展業務，以獲利導向經營各險種商品，同時加強風險管。

展望新年度，整體經濟有成⾧減緩的疑慮，但全球車用晶片短缺有望緩解，加上各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，原預估2023年汽車市場規模為45萬台，以目前市場銷售氣氛來看，有望挑戰46萬台；和泰車配合母廠政策及積極應對政府法規時程，加速戰略轉型，導入電動化商品，提供超越顧客期待的產品與服務，並強化集團價值鏈，全力達成小型車銷售22連霸、商用車銷售蟬聯第一的紀錄。

另外，響應豐田母廠環境永續政策，結合本業資源積極投入 ESG（環境 Environment、社會 Social、治理 Governance），整合發展「人、車、環境」三大公益範疇，更以「與美好台灣同行」作為公益主軸，關注本土在地需求，成為汽車產業 CSR 的標竿企業。