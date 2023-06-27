央行第5波管制沒在怕？購屋信心連34個月樂觀
中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布6月的消費者信心指數(CCI)，其中「購買房地產時機」指標，本月調查結果為105.25點，雖較上月下降0.1點，但分數仍在100至200之間的「偏向樂觀」。
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，6月購屋信心微幅下滑，主要是央行6月理監事會無預警對六都及新竹地區自然人第二戶貸款，加碼祭出上限7成信用管制，以及平均地權新制7月將上路，使民眾對房市的信心趨向保守。
不過，周鶴鳴指出，雖然房市政策利空盤旋，但央行升息喊卡，讓過去五度加壓的房貸族能暫時鬆口氣，近期CPI年增率雖略有回落，但仍在2%警戒值之上，抗通膨置產需求仍在，高收益性產品買氣也相對穩定。
加上剛性自住買盤可能趁著多空拉鋸之際，鎖定低總價物件伺機進場，所以6月「購買房地產時機」指標僅微降，調查仍連續34個月呈現樂觀態度。
周鶴鳴分析，在打炒房政策發酵下，後續房市預估將出現5大變化。包括一，限貸抑制投資盤，房市交易量縮；二，換屋族策略調整，先賣清償再買；三，換屋自備款提高，重整財務規劃；四，新案銷售期拉長，推案腳步放緩；五，管制區買盤外移，外圍區域增溫。至於全年房市展望，也將續朝「量縮價盤」的走向發展。
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