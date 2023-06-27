台開改選 公司派大勝

去年因財務風暴下市的台開公司，昨天舉行股東常會全面改選七席董事，最後公司派奪得六席董事、續掌經營權。不過，年代集團董事長練台生，則以最高票當選，替市場派搶到一席董事與召集權，練暌違三年重返台開，將在十五天內召集新董事會選出董事長。

練台生這次以錢櫃企業提名二獨董、二普董，宣示要搶過半席次，他並披掛上陣成為候選人，但由於市場派的股權僅約百分之十四，公司派股權（含委託書）約百分之六十六，兩者差距甚大。

至於練台生最在意的「撤公發」（停止公開發行案），他在選前還嗆公司派，「別想關起門把土地資產處理掉」。他認為，台開下市後成為公發公司，仍受證交法監理，但如果撤銷公發，就變成私有化的一般公司，更不透明及難以監督。

然而，最後贊成撤公發者約百分之七十九，反對者僅百分之十六，台開近期將向金管會遞件申請。台開董事長邱于芸表示，「我們不是要關門賣地，這是延續台開的一種方式」，撤公發的好處包括法律規範單純、有效降低成本等，且也受公司法規定，將來台開還是會有其他子公司上市櫃。

邱于芸也說，歡迎練董歸隊共治，一起為股東創造最大利益，她也強調，沒有市場派還是公司派，永續台開是唯一目標。

邱于芸表示，已經幫台開未來三年做好階段性規畫，除了未來幾個月要積極解決債權問題，也要開始將現有廿幾家法人縮減為四大事業體，盡量活化現有的工業區資產，並持續強化花蓮新天堂樂園與金門遊憩旅遊事業。

台開去年爆財務危機，且無法如期出具財報，已於八月下市，董事會當時也通過私募案，力拚引資恢復正常交易，額度兩億股，定價為三點四三元、共六點八六億元，最後由第二大股東藍俊昇認購，股權一躍近百分之卅成最大股東，而練台生股權則慘遭稀釋剩約一成多。

由於私募案讓部分大股東認為是「跳樓大拍賣」，台開的戰線也從總裁邱復生與邱于芸的父女之爭，演變成兩大股東年代電視及錢櫃董事長練台生、慧洋海運董事長藍俊昇交鋒。練陣營為此還在去年十一月發動股東臨時會，欲挑戰藍俊昇，但因出席率未過半流會。

昨天的股東會董事改選成了重頭戲，市場派雖都是大咖，包括練台生、台塑少東王文堯、妙天禪師等，但爭奪董事還是看股權實力，所以市場派並不積極。練陣營出席代表鄭金鴻說，這次就是集中選票，至少選上一席，且邱于芸收到三成多的委託書，實在太成功，後續練陣營會再思考對策。