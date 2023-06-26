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打造大港創艦基地30日招說明會 吸引產業進駐加速高雄轉型

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高市經發局將在85大樓19樓打造「大港創艦MEGABAY」新創基地，提供企業租金首年免費第二年減半優惠。圖／高市經發局提供
高市經發局將在85大樓19樓打造「大港創艦MEGABAY」新創基地，提供企業租金首年免費第二年減半優惠。圖／高市經發局提供

為打造數位淨零城市，高市府經發局計畫在85大樓設置「大港創艦」創新基地。今年5月已於北科大舉行首場招商說明會，南部招商將於6月30日在85大樓舉辦。對於數位轉型及ESG兩大產業機構，創新基地將給予首年免租金、第二年租金減半優惠，邀請南部創新企業報名參加，共同讓高雄成為國際產業聚落。

經發局長廖泰翔說，市府攜手中央推動亞灣2.0計畫，預計7年投入170億打造亞洲新灣區成為企業旗艦中心聚落，預估將吸引550億元投資並創造4200的就業機會。因此成立「大港創艦MEGABAY」新創基地鎖定數位、淨零轉型雙主軸產業，協助企業邁向國際並提供創業與培訓機會。

經發局表示，為提高產業進駐誘因，設置在85大樓19樓的大港創艦MEGABAY新創基地，將提供數位轉型及ESG兩大產業的機構，享首年免租金和第二年租金減半優惠。

廖泰翔表示，高雄擁有海空雙港優勢，是南向發展與布局國際的最佳據點。市府將協助角色幫企業與公部門建立溝通橋梁，讓企業布局與商機發展得以順暢無礙。

大港創艦南部招商說明會將於6月30日下午在高雄85大樓18樓國立成功大學智慧半導體及永續製造學院舉辦，屆時將邀請知名企業帆宣系統及友達光電出席。期盼透過企業與新創合作經驗，分享公司發展技術指標與未來商機，廣邀創新公司報名參加。

預計設置在85大樓19樓的「大港創艦MEGABAY」新創基地，鎖定數位轉型及ESG兩大產業領域廠商進駐（圖為共同工作座位模擬圖）。圖／高市經發局提供
預計設置在85大樓19樓的「大港創艦MEGABAY」新創基地，鎖定數位轉型及ESG兩大產業領域廠商進駐（圖為共同工作座位模擬圖）。圖／高市經發局提供
預計設置在85大樓19樓的「大港創艦MEGABAY」新創基地，鎖定數位轉型及ESG兩大產業領域廠商進駐（圖為共同工作座位模擬圖）。圖／高市經發局提供
預計設置在85大樓19樓的「大港創艦MEGABAY」新創基地，鎖定數位轉型及ESG兩大產業領域廠商進駐（圖為共同工作座位模擬圖）。圖／高市經發局提供
為打造數位淨零城市，高市經發局將於6月30在高雄85大樓18樓舉辦大港創艦南部招商說明會。圖／高市經發局提供
為打造數位淨零城市，高市經發局將於6月30在高雄85大樓18樓舉辦大港創艦南部招商說明會。圖／高市經發局提供

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