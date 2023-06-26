打造大港創艦基地30日招說明會 吸引產業進駐加速高雄轉型
為打造數位淨零城市，高市府經發局計畫在85大樓設置「大港創艦」創新基地。今年5月已於北科大舉行首場招商說明會，南部招商將於6月30日在85大樓舉辦。對於數位轉型及ESG兩大產業機構，創新基地將給予首年免租金、第二年租金減半優惠，邀請南部創新企業報名參加，共同讓高雄成為國際產業聚落。
經發局長廖泰翔說，市府攜手中央推動亞灣2.0計畫，預計7年投入170億打造亞洲新灣區成為企業旗艦中心聚落，預估將吸引550億元投資並創造4200的就業機會。因此成立「大港創艦MEGABAY」新創基地鎖定數位、淨零轉型雙主軸產業，協助企業邁向國際並提供創業與培訓機會。
經發局表示，為提高產業進駐誘因，設置在85大樓19樓的大港創艦MEGABAY新創基地，將提供數位轉型及ESG兩大產業的機構，享首年免租金和第二年租金減半優惠。
廖泰翔表示，高雄擁有海空雙港優勢，是南向發展與布局國際的最佳據點。市府將協助角色幫企業與公部門建立溝通橋梁，讓企業布局與商機發展得以順暢無礙。
大港創艦南部招商說明會將於6月30日下午在高雄85大樓18樓國立成功大學智慧半導體及永續製造學院舉辦，屆時將邀請知名企業帆宣系統及友達光電出席。期盼透過企業與新創合作經驗，分享公司發展技術指標與未來商機，廣邀創新公司報名參加。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言