量販三強之一 愛買啟動轉型社區店

量販市場目前仍由家樂福獨大，大潤發居次，量販老三愛買不論營收與店數，都已與兩大出現落差，迫使愛買啟動轉型計畫。遠東集團董事長徐旭東直言，大型量販時代已過，中小型賣場更舒適，將啟動轉型計畫。但市場分析，家樂福早布局小型超市店多年，愛買要突圍非易事。

去年被統一併購的家樂福目前共有三一四店，其中二四六店為深入社區的超市店型，去年營收約九百億元；被全聯併購的大潤發，目前共廿一店，去年營收約三百億元；愛買僅十五店，營收約一三○億元，規模與前兩大已經有不小差距。

「不可能天天去那麼遠的地方買東西，而且太大還要走很久、很累。」徐旭東認為，大型量販店的時代已經過去且成長有限。遠百總經理徐雪芳也表示，愛買調整轉型後，逛起來會更舒適，也更符合社區與家庭客的需求，例如不一定要大包裝等，「一開始會先找既有店開始實驗，等成功之後再複製繼續展店。」

徐雪芳指出，轉型需慢慢計畫。不過，家樂福布局瞄準社區的超市店多年，近年來展店資源更集中投入在社區店，每年都有十至廿家社區店。市場人士分析，量販店所需坪數大，找地不容易，加上電商、外送發達，消費者不需要到量販店一次購買大量生活用品囤積，因此如何更接近消費者才是關鍵的重點。

市場人士說，家樂福在這方面已一枝獨秀，除了既有量販外，電商、外送、超市店型多箭齊發，不論市場如何變化，都能夠應對，而大潤發被全聯併購後，超市、社區方面有全聯穩占市場，量販也有既定客群，雖仍無法威脅家樂福，在市場上還是有一席之地。相形之下，愛買的資源相對薄弱，轉型時間點也落後，雖然徐旭東認為愛買規模不大、轉型靈活，但市場已被瓜分無幾，別說超越，連拉近與家樂福、大潤發的距離，難度都很高。