全台最創新的日本料理 全體員工無條件加薪3000元

打造出全台首創《巨大野鰻握壽司》、滿滿鮭魚卵《排山倒海丼》等超創新日本料理的「森川丼丼餐飲集團」，宣布自今年6月起，所有正職員工「無條件加薪3,000元」的超優渥薪資福利，同時向外招兵買馬。

近來餐飲業遇到的最大難關便是缺工問題，根據104人力銀行發布徵才資料庫數據顯示今年6月份的線上工作總數，就突破107萬個，已成為史上最高。

當中又以餐飲服務、電子資訊類別最缺人，想留住好人才，不只要提供一般以上的薪水當誘因，升遷管道是否透明、有無彈性工時，也都是時下求職者最關心的條件之一。

森川丼丼餐飲集團自2014年在高雄楠梓創立總店後，近年展店至中部地區，集團總部更落腳台中，分別在台中、豐原、嘉義等地都有分店開設。

有鑑於餐飲服務業缺人，原本就相當重視員工福利、提供完善教育訓練及完整升遷制度的森川丼丼餐飲集團，近期招兵買馬大方祭出今年6月起，所有正職員工無條件加薪3,000元，不管是對店內已在職員工，或是對外部求職者來說，都具有相當大的吸引力。

集團的徵才條件，猶如業者浮誇的料理一般「有料」，不僅在2023年第2季大方祭出正職員工6月份全數無條件加薪3,000元的超猛調薪。執行長王盈傑表示：「只要員工有一技之長，還能再為自己額外加薪！」

由於門市經常會有外國客人來店用餐，因此，森川丼丼餐飲集團也鼓勵旗下員工培養第二甚至第三外語技能，凡是有英語多益、日文檢定證書，並且能夠與他人進行對話者，就能夠憑証書級別／分數調薪1,000至2,000元不等。

而內外場員工也同樣能夠憑藉門市服務丙、乙級，以及中餐乙級證照，加薪1,000至2,000元不等。

不僅如此，由於店內有大量蔥花、粗細洋蔥需求，集團更祭出「特殊技術津貼」。凡是能將洋蔥、蔥花於標準時間內切完，且成品符合標準，就能夠再調薪1,000至2,000元。集團更保證，全數津貼加給不綁定職等職級，不論內外場人員，只要符合條件即可申請。

對於近期招募新血的所祭出的福利，王盈傑也進一步說明：「希望邀請對料理有熱忱、理想的夥伴一同加入，或是對服務業有滿腔熱情的外場人員，期盼能互相砥礪並學習成長，將最好的餐點與服務帶給顧客們。」

創立近10年的「森川丼丼」，目前在全台除了有高雄楠梓總店、台中梅亭橫町、台中大橋橫町、台中豐橫町以及嘉義店之外，近期尚有高雄巨蛋即將開幕。除此之外，去年也成立全新品牌「叁男壽司專賣店」，依然擄獲饕客們的味蕾。