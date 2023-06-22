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ANA 榮獲「2023 全球航空公司獎」三項全球第一

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
ANA 榮獲英國世界評鑑機構 SKYTRAX頒發「2023 全球最佳航空公司」第三名，ANA 更獲得「2023 全球航空公司獎」三項全球第一。ANA提供
ANA 榮獲英國世界評鑑機構 SKYTRAX頒發「2023 全球最佳航空公司」第三名，ANA 更獲得「2023 全球航空公司獎」三項全球第一。ANA提供

ANA 榮獲英國世界評鑑機構 SKYTRAX頒發「2023 全球最佳航空公司」第三名。此外，ANA 更獲得「2023 全球航空公司獎」三項全球第一，包含「全球最佳機場服務」、「全球最佳客艙清潔」以及「亞州最佳員工服務」。

SKYTRAX 的「全球航空公司獎」是由全球各地的旅客透過網路投票選拔。ANA 在 2023 年第 10 度榮獲「全球最佳機場服務」、第五度榮獲「全球最佳客艙清潔」及第八度榮獲「亞州最佳員工服務」，共三項全球第一的殊榮。

ANA表示，ANA 自 2013 年起連續十年獲得 SKYTRAX 最高榮譽「5星級」評價，我們將秉持安全第一為信念，持續提供旅客高品質的飛行體驗。

SKYTRAX 成立於 1989 年，是一間總部位於英國倫敦的航空顧問和評鑑公司。除了以 1 至 5 星為航空公司進行評鑑排名，也設立了「全球航空公司獎」，該獎項每年以網路問卷針對300 多家航空公司進行顧客滿意度調查及評鑑。ANA 自 2013 年起連續十年獲得最高榮譽「5星級」評價。

機場 ANA

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