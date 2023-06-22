台中市交歐洲巡禮音樂會 留美小提琴家王馨平擔綱演出

台中市交響樂團歡慶20周年，6月25日將於台中國家歌劇院舉辦「歐洲巡禮音樂會」，由市交一手培養的指揮家張櫂玹攜手「音樂之星」小提琴家王馨平、聲樂家鄭又瑄，為樂迷們推出一場交響盛宴，並向古典音樂巨匠致敬。

台中市交響樂團自成立以來，除了致力提升音樂藝術水平，更努力於音樂教育扎根工作。從一場場校園解說音樂會，擴大到走入社區的幸福音樂列車系列音樂會，並且推動音樂蒲公英計畫，將學音樂風氣帶入民間團體及企業。

近年更推動「音樂之星」計畫，扶植優秀音樂人才，讓青年演奏家有機會被看見，將古典音樂永續傳承。

王馨平Mia從5歲開始學琴，在虎媽台中市交創辦人兼團長張淑儀恩威並施的訓練栽培下，成為新一代音樂之星計畫中最傑出的青年演奏家，並於國立師範大學音樂系畢業後，獲西北大學Eckstein全額獎學金赴美深造，於2022年獲頒音樂演奏碩士。

在學期間，Mia除不斷深入苦學樂理及演奏技巧，並甄選到許多國際知名音樂節的全額獎學金，如：義大利CremonaperArchi音樂節、美國Manchester Music Festival等，與Roman Simvoic、Giovanni Gnocchi等大師級小提琴家同台較技毫不遜色。

無論是古典時期大師經典之作，或是激情浪漫的近現代之作，王馨平都以她獨特的舞台魅力引領樂迷，跟著精準熟稔的拉弓揉弦進入曼妙無比的大師世界。

這次王馨平將挑戰演出天才小提琴家薩拉沙泰，根據比才最經典的歌劇作品「卡門」而創作的「卡門幻想曲」，非常令人期待。

「小提琴是我打開心門的一把鑰匙。」王馨平說，很感謝從小能在音樂的環境下長大，並在台中市交支持之下往自己的音樂夢想前進。

「歐洲巡禮20年」音樂會將於25日在台中國家歌劇院中劇院登場，演奏多首膾炙人口的古典音樂作品，包括布拉姆斯《大學慶典序曲》、德佛札克《新世界交響曲第四樂章》，同時邀請聲樂家鄭又瑄浪漫演唱普契尼《今夜星光燦爛》、《公主徹夜未眠》，以及小提琴家王馨平演奏精彩的薩拉沙泰《卡門幻想曲》。