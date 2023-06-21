市場觀望氣氛濃厚 SCFI運價指數連三跌

華人區即將過端午節，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)也提前在(21)日出爐，本周因為即將要放假，市場觀望氣氛濃厚，SCFI貨櫃運價連三跌，遠東到美西及遠東到美東運價都較前一周跌幅縮小。

大陸出口到歐美貨運量還是不夠旺，根據今(21)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌10.02點至924.29點，周跌幅縮小至1.07%。遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,173美元，較前一周下跌34美元，跌幅2.81%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,061美元，較前一周下跌42美元，跌幅1.99%。

另外，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達793美元，較前一周下跌15美元，跌幅1.85%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,588美元，較前一周下跌13美元，跌幅0.81%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU較前一周上漲1美元；遠東到日本關東每TEU較前一周持平；遠東到東南亞每TEU較前一周上漲1美元，漲幅0.6%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌3美元。

法人認為，第3季是貨櫃輪的傳統旺季，目前有點擔心市場表現，尤其，三雄即將要開始除息，市場都在注意填息表，長榮（2603）6月30日除息交易、陽明（2609）除息交易日為7月4日、萬海（2615）配息7月3日除息交易，運價表現成為能不能填息重要關鍵。

近期航運業界傳出7月1日起各海運公司會開始加收新一波的GRI運價，如果能順利漲價成功，貨櫃三雄還是有機會朝著填息之路邁進。