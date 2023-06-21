亞洲最大醫藥智能倉儲中心 大昌華嘉正式啟用

醫藥物流公司大昌華嘉今（21）日宣布，公司在台灣建立的亞洲最大、配置最先進的醫藥智能倉儲物流中心（高上物流中心）正式啟用，將進一步加速台灣醫藥物流的發展及提升台灣在亞洲醫藥產業的重要性，奠定台灣醫藥物流發展新標竿。

大昌華嘉高上物流中心有效利用空間與科技，憑藉高度自動化和數位化營運系統，大幅提升倉儲量及作業效率，提供全方位供應鏈服務，滿足客戶多樣的營運及業務需求；同時持續推動永續發展，高上物流中心裝置的太陽能板每年將減少40萬公斤碳排放量。

大昌華嘉表示，高上物流中心為亞洲最大醫藥智能倉儲物流中心，佔地超過10,000坪，採用高度自動化和數位化營運系統，有效提高整體工作效率並降低出錯機率，同時節省空間和時間成本，使得儲存率提升25%，加工服務量提升36%及生產率提升30%。

高上物流中心採用自動倉儲系統（ASRS）和智能物流機器人，提供高效率貨物運輸能力之外，也大幅縮短貨道間距，提升儲存量；而機器人貨物存取系統（ACRS）能快速且準確地處理輕量和零散貨物；再加上結合人工智慧、機器人技術和區塊鏈技術，將傳統「以人就物」轉變為「以物就人」的作業模式，藉由降低人移動的頻率，達到更快速的作業效率。

台灣大昌華嘉管理團隊負責人、兼台灣暨菲律賓科技事業單位總經理曹維倫指出，高上物流中心的啟用是台灣大昌華嘉一個重要的里碑。公司在自動化上的投資能提升我們在台灣市場上的競爭力，並為客戶提供一流的服務。與此同時，在高上物流中心設置的大面積太陽能板可產生的綠能，正代表著大昌華嘉對為台灣可持續發展的承諾與投入。