長榮航太新訂單加持 今年業績看俏
長榮航太（2645）今年業績看俏，去年新增訂單包括美國環球航空、日本全日空航空、歐洲奧地利航空、美國UPS等訂單今年開始執行，成為推動長榮航太今年營運成長新動能。今天股東會通過配發4元現金股利。
長榮航太總經理李緯章表示，長榮太已跟多家航空公司在去年完成新合約的簽署，包括112年委託飛航維修美國環球航空簽署維合約、日本全日空航空續約至116年、歐洲奧地利航空簽署維修合約、美國UPS航空簽署航機維修合約，日本樂桃航空簽署航機維修合約。
國際邊境限制逐漸解除，國際航線復飛，客機客戶維修需求陸續增加。主要客戶宣佈購入新的貨機，UPS探購27架767貨機、Atlas採購4架777貨機，SKM採購12架737MAX，客機航太配合主要客戶的機隊導入計畫建主新機種能量，申請民航機構認證。
英國脫歐後，衍生新的民航機構認證需求，航太積極準備打入英國廣體民航機市場需求。引擎件需求，客機需求市場在疫情趨緩、及波音B737 MAX組裝產線產能提升，LEAP1B引擎需求增加，LEAP 1A引擎需求則在空巴穩定生產下需求持平。
機體組裝需求，波音B787組裝產線恢復並提高產量、貨機市場需求持續於高檔位，連帶新機及客機改貨機需求持續熱絡，貨機件製造、組裝需求增加。
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