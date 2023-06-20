德勝光電車載AMB封裝元件 獲國際大廠認證

以研發真空封裝UVC發光元件聞名的德勝光電，近期在車載AMB封裝元件上也有重大斬獲，所生產的車載用氮化矽(Si3N4)陶瓷AMB載板，與上下游供應鏈的台灣上市櫃廠家合作，逐步獲得功率器件T1供應商意法半導體ST、安森美ONSEMI、羅姆ROHM的認證，同時展開小批量測試訂單。

德勝光電董事長張勝翔說，公司除了車載AMB載板上的斬獲之外，另外也取得車載IGBT封裝的關鍵性加工訂單，預期將為下半年挹注增加50%以上營收。

德勝光電研發全球專利的真空封裝UVC發光元件，並應用於上層空氣消毒機(Upper Room UVGI)，成功獲得市場認同，並配合台北市政府今年3月底推行空氣品質場所認證，帶領各專業領域經銷商羿麗智能、睿璞國際、禾毓科技等，協助數十間店家完成安裝。

張勝翔表示，這些店家全數取得「台北市室內空氣品質場所認證」的金質、銀級認證，證實能有效快速降低室內空氣微生物濃度，其中包含知名品連鎖店家如DK高博士呼吸空氣鞋、貴族世家、孫東寶牛排等，讓店家一起參與社會ESG及永續經營SDGs做出貢獻。

德勝光電也順勢挾帶這股氣勢，計畫下半年與知名腦神外科醫師團隊合作，將針對空氣及水中的細菌、病毒等微生物消毒殺菌及防疫與除臭等應用，帶入到日照/長照醫療產業。

德勝光電同時規劃辦理增資與引進資本市場資金，深根長期發展剛性需求的老齡化看護產業，形成基礎創收，以用於發展更多產業人性需求的科技應用，並符合公司明年規劃登錄興櫃的期程。

2009年成立於龜山巴頓工業區的德勝光電，主要提供光電相關材料及關鍵性加工服務產業客戶。公司擁有深紫外線UVC專利封裝技術，所生產的發光元件產品，標榜能夠有效消毒環境中的微生物病菌。