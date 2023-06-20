三能-KY完成董事改選 並宣布跨足戶外用品市場

亞洲最大烘焙器具製造廠三能-KY（6671）股東常會今(20)日通過配發2元現金股利，並完成董事全面改選，張瑞榮獲選續任董事長，並宣布三能將由烘焙器具跨足戶外用品及露營市場，並啟動東南亞投資計畫。

此次董事改選，新聘中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河為獨董。另外，董事會隨後也通過總經理(執行長)異動案，張瑞榮不再兼任總經理，新任總經理由副總經理蕭凱峰代理。

張瑞榮指出，疫後新時代，擁抱大自然的戶外活動成為大熱門，包括登山、露營等活動逆勢成長，投入的人數也快速增加，對此，三能已成立新品牌「SANNENG OUTDOOR」，將跨足戶外用品及露營市場。

目前，三能利用集團產品設計、表面處理、食安等優勢，首波將推出戶外桌椅、烤盤、雪拉杯、炊事用具等產品，預計第4季上市，目標市場鎖定中國大陸、台灣及東南亞。

另外，隨著全球疫情解封，三能也重啟東南亞投資計畫，初步鎖定印尼作為東南亞市場灘頭堡。張瑞榮說，印尼為全球人口第四多國家，烘焙市場看俏，而三能在當地的銷售公司已運作多年，初期將先和當地加工廠合作，第二階段啓動建廠。

三能去年合併營收18.62億元、年減9.9%，稅後純益1.45億元、年減29.8%，每股稅後純益2.43元，股東常會通過配發2元現金股利，配發率82.3%。

三能5月合併營收1.66億元、年增9.6%，為連續四個月呈現年增正成長，累計前五月合併營收7.39億元，約與去年同期7.40億元持平。

張瑞榮表示，三能今年也有多項新產品陸續上市，其中隨著ESG議題持續發酵，三能新推出塑木系列產品，以塑膠結合再生的木屑粉、牡蠣殼粉及咖啡渣，取代30%至50%的塑膠用量，增加消費者對品牌的認可度。

另外，低糖吐司烤模也受到市場歡迎，在材質與防沾塗料的升級下，標榜可以減少25%烘烤時間。

法人指出，三能走出大陸封控陰霾，今年農曆年後訂單回溫，兩岸工廠趕工回補庫存，上半年營運雖然保守因應，但預期下半年將優於上半年；而全年營收目標有機會挑戰2021年歷史新高，獲利也力拚優於去年。