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台康投資16億打造微生物細胞商業化工廠 21日動工

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台康生技今日晚間宣布，該公司21日將在竹北生醫園舉行「全新微生物細胞商業化量產工廠建置工程」開工典禮。這座投資金額最高16億元的微生物細胞世界級生產廠，將於2025年開始正式啟動生產。記者邱德祥／攝影
台康生技今日晚間宣布，該公司21日將在竹北生醫園舉行「全新微生物細胞商業化量產工廠建置工程」開工典禮。這座投資金額最高16億元的微生物細胞世界級生產廠，將於2025年開始正式啟動生產。記者邱德祥／攝影

台康生技（6589）今（20）日晚間宣布，該公司21日將在竹北生醫園舉行「全新微生物細胞商業化量產工廠建置工程」開工典禮。這座投資金額最高16億元的微生物細胞世界級生產廠，將於2025年開始正式啟動生產。

台康生技表示，新廠建置完成後，產能將較現有的微生物細胞廠大9倍，除了緩解在2025年現有產能趨於滿載之不足外，更能承接國際以微生物細胞表達生產如重組蛋白、及pDNA質粒（mRNA及病毒載體的起始原料）的商業化生產需求，使CDMO業務量能邁向另一個重要的里程碑。

台康生技這座新建的生產線，廠址建置於目前已啟動生產的蛋白質商業化生產廠旁延伸區域。微生物新廠將建置各一個1,000公升及350公升不銹鋼發酵反應槽，及二條下游生產線。廠房共10,884平方米含地下一層及地上8樓之廠房設施、庫房與支援系統。

台康生技原汐止微生物生產廠在2020年已取得日本厚生省GMP認證，目前也承接日本客戶上市所需的原料藥，及多項客戶開發至臨床試驗階段的產品。

根據Coherent Market Insight報導：全球使用微生物細胞表達的CDMO委外市場在2026市場預估將超過100億美元以上，年成長率高達12.5%。隨台康生技微生物細胞生產廠2025建置完成後，CDMO業務將更加持續高速成長。

台康生技是國內唯一具備美國及日本查廠通過的生技製藥CDMO專業生產廠。今年哺乳動物細胞竹北生產廠也將在今年第3季啟動第二條生產線，產能也將擴增至2萬5,500升，啟動後也已排定批次生產。目前除既有國內、外案件持續成長外，在美國、日本及歐洲與亞洲市場的新客源也陸續增溫。

同時台康生技在今年也建置完成pDNA質粒技術平台，將延伸至細胞及基因治療相關之CDMO服務，新微生物生產廠更可以承接目前高速成長的mRNA藥物開發所需pNDA的原料需求。台康生技除持續此專業能力及品質提升外，貼近市場趨勢及客戶的成功一直是我們的首要優先。新廠完工後產能也將擴大並加速國際 CDMO接單之需求，無疑將成為台康生技持續快速成長、走向國際提升動能之高效引擎。

台康生技

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