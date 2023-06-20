「今天騎WeMo 明天飛日本」 台日來回機票連抽90天

想出國但礙於精打細算，自國門開啟後始終還沒買機票的通勤族注意了。亞洲共享機車服務公司WeMo Scooter，同時也是全台車輛數與市占率皆居冠的共享機車服務品牌，為喜迎暑假來臨，並歡慶WeMo PASS訂閱制會員數月月屢創新高，自去年Q3訂閱制服務上線至今，WeMo PASS會員數每月翻倍攀升。今(20日)起回饋廣大用戶，舉辦騎WeMo共享機車，即可抽臺灣日本來回機票活動！活動期間一路預計將從6月20日起至9月中，連續抽獎90天，民眾今日騎明天抽，且每日於中午12:00正式開獎，鼓勵每人每日多騎WeMo，騎越多趟，得獎機率越大。

凡用戶完成一趟WeMo共享機車騎乘(騎乘時間至少達10分鐘)相當於僅需花費30元，即享抽台日來回機票，且WeMo新用戶以及今年尚未騎乘WeMo的舊用戶們，中獎皆可再加碼獲贈機場接送金；另外，若WeMo PASS訂閱制用戶參與本次活動中獎者，則再多享加贈一張機票，等於一人中獎兩人同行，同時WeMo PASS用戶本身即享月月抽臺日來回機票，該抽獎資格不受本次活動影響，若再參與本次活動則等於享受多重抽獎機會，堪稱中獎率以及投報率最高的天選之人。

據研究報告指出，2022年國人購買機車量年減9.3%，創七年來最低記錄。因此，WeMo為助政府推廣ESG理念，鼓勵國人多響應綠色共享運具，替代購買私有汽機車，來提倡綠色環保愛地球活動。今年WeMo共享機車整體騎乘數更較去年成長近30%，為回饋廣大用戶，並呼籲大眾外出多加愛用WeMo共享機車，為推廣ESG運動多盡一份心力，本次活動不論新舊WeMo用戶皆有機會獲獎，而加入WeMo PASS訂閱制是獲獎投報率最高的選擇，本次活動凡WeMo PASS用戶中獎，最高可獲贈兩張日本來回機票。

抽獎公告統一每日(中午 12:00 )時刻於WeMo APP、官方網站、官方FB粉絲團貼文與IG粉絲團限時動態公告得獎資訊；為享多重獲獎機會，民眾可立即加入WeMo PASS訂閱制，除了享月月抽台日來回機票外，每月再加贈多重獨家優惠好禮。敬請大家把握活動機會，天天安心騎WeMo抽獎，儘管暑期時令天氣悶熱，WeMo團隊也同步持續做好清消作業，給予大家最好的騎乘體驗。

月付銅板價99元，加入WeMo PASS訂閱制除享三趟20分鐘免費騎乘外，騎滿指定趟次再送ChargeSPOT免費借電券、LINE WEBTOON 6 話免費看，且週二飲料日新訂閱用戶可再享吉豚屋免低消現調飲品1杯，週三、週六會員日新加入則可多獲贈1趟20分鐘免費騎乘。