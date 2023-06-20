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新北市公布今年第1季預售屋實價登錄 三重區連兩季奪冠

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市地政局公布今年第1季預售屋實價登錄，其中三重區申報件數838件、成交總金額157.5億元，皆為新北之冠。其中圖／新北市地政局提供
新北市地政局公布今年第1季預售屋實價登錄，其中三重區申報件數838件、成交總金額157.5億元，皆為新北之冠。其中圖／新北市地政局提供

新北市地政局公布今年第1季預售屋實價登錄，共計2894件，總成交金額505.7億元，相較上季，全新北總交易量及成交金額分別減少1.4%、增加1.8%。其中三重區申報件數838件、成交總金額157.5億元，皆為新北之冠，且已連續兩季奪冠。

新北市地政局地價科長蕭湘君表示，分析今年第1季三重區等10個熱門蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60至70萬元占比近50%為最高，總價以1500至2000萬元為主流；其他非蛋黃行政區成交單價每坪多介於40到50萬元，總價以1000至1500萬元為主。

蕭湘君表示，分析交易熱絡行政區如中和區、新店區、三重區、板橋區，每坪單價62.5萬元至63.2萬元，新莊區、土城區、泰山區、汐止區、林口區成交均價每坪47.7萬元至57.4萬元，最後則為淡水區每坪成交均價36萬元。

此外，主流產品以3房2廳2衛含車位為大宗，該類建物面積多為41至49坪，平均總價新店區2608萬元最高，板橋區、中和區、汐止區、三重區、新莊區、泰山區、土城區次之，介於2091至2496萬元間，最後林口區、淡水區則分別為1982萬元、1370萬元。

至於112年第1季預售屋建案備查情形，新北市預售建案申報43件，較上季減少34.8%，總戶數1萬752戶則較上季減少54.2%，其中委託不動產代銷業銷售計34件，占約79.1%，代銷總金額達755億元，較上季金額減少43.1%。行政區分布上淡水區1213戶居冠，新莊、林口、土城、板橋等區也熱絡，上述5個行政區申報總戶數3814戶，約占新北比率77.4%。

預售屋 泰山

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