雄獅股東會 董座王文傑：簽證申請量飆升 全球旅客正報復性旅行

雄獅（2731）今（20）日召開股東會，董事長王文傑表示，去年依然是旅遊產業充滿挑戰的一年，所幸在2022年10月中旬，迎來了國門開放，春燕來到的解封時刻，雄獅已逐步從疫情中復甦起來。然而，面對未來的總體經濟不確定性及後疫情旅遊型態轉變，將持續進行轉型推動，願景是打造一個國際化、數位化、資本化的生活產業集團。

王文傑表示，今年全球1～5月的簽證申請量，與去年同期相比增長了100%以上。另外，根據聯合國世界旅遊組織預測，繼2022年旅遊業復甦優於預期，今年全球國際遊客人數將達到疫情爆發前80%至95%的水準。隨著國際邊境開放、旅行限制的放寬以及定期國際航班的恢復，全球旅客正在「報復性旅行」。不過，在未來的兩年中，全球經濟和政治環境將繼續面臨不確定性和挑戰，公司也將提出因應對策。

大環境的威脅與挑戰包含經濟增長可能會放緩，貿易戰爭和貿易保護主義的風險可能會增加，也可能出現地緣政治風險。但王文傑也提到，雖然全球各地旅遊業的復甦，取決於多個因素，如經濟放緩的程度、亞太地區旅行的持續恢復、俄烏衝突的演變等。但新的一年為全球旅遊業帶來了更多樂觀的理由，中國作為2019年全球最大的出境旅遊市場，已取消與新冠疫情相關的旅行限制，中國遊客即將回歸，這能夠極大地促進亞太地區乃至全球旅遊業的復甦。

在台灣旅遊市場方面，也呈現穩定復甦的趨勢。王文傑表示，自去年10月13日開放國門後，去年第4季根據交通部觀光局統計資料庫顯示，國人出國人數第4季已達約84萬人次，相比2021年第4季僅有7.4萬人次，確實呈現明顯復甦態勢。而來台旅客人數，第4季達約56萬人次，相比2021年第4季僅有約3.7萬人次，顯示台灣商務旅行及一般純旅遊休閒旅客有增加復甦的趨勢。

面對2023年疫後旅遊復甦及未來總體經濟不確定性，王文傑提出四大發展策略，包括深耕台灣、國際化佈局、建立資本化鏈結、藉由科技數位方式，提升顧客體驗及創造新的流量入口。他表示，公司將以數位科技為基礎，展開國際化佈局，並藉由資本鏈結，快速執行並提供多元化的旅遊體驗服務。

雄獅也將優化旅遊APP，以符合行動化趨勢潮流，並會持續進行產業生態圈打造，第一屆雄獅旅創育成加速器集結了45支分眾及深度體驗的優秀創新團隊，以公司專業旅遊業經營Know-How、資訊、科技、資金等資源，協助未來世代的旅遊新創團隊的加速發展。

此外，為增強國際化與多國語種支援，雄獅計畫重新盤整多語系多幣別IT系統與前端開發專案的排程，包括站長平台產出、訂房產品與票券產品流程的開發順序。第一階段目標為完成站長平台首頁、館頁、行銷頁、訂房與票券產品流程頁等，預計今年6月前完成，另針對第二階段為靜態+動態資料規劃，動態資料待行銷和供應商討論提供。