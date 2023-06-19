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胡連第三季營收季增與年增 全年兩位數成長再拼新高

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
胡連董事長張子雄。記者蕭君暉／攝影
胡連董事長張子雄。記者蕭君暉／攝影

胡連（6279）今（19）日召開股東會，董事長張子雄表示，最近已經看到車市向上，預計8到9月起營收會往上衝，下半年營收將優於上半年，全年維持雙位數成長，法人預期，今年業績可望續創新高。

張子雄表示，各地市場來看，中國大陸還是以傳統車廠的動能較強，電動車趨勢逐步發酵，歐洲除了既有客戶外，新客戶布局也慢慢發酵，產品逐步導入，市占率可望穩定提升，也設立義大利子公司，接觸更多客戶。

新產品方面，他表示，近年積極衝刺高頻高壓連接器，目前營收比重約 3%，2025 年目標要成長到 30%，該公司幾十年來可立於不敗，就是一步一腳印慢慢成長。

針對全球電動車發展，張子雄認為，還是以中國大陸成長最快，主要是基礎建設做得起來。面對 AI 熱潮，他表示，有相關連接器產品可以應用，會專注在車用領域，未來汽車電子發展是也是非常好的願景。

胡連預期，受惠中國大陸商務部最新提出電動車促銷政策，帶動近期接單，第3季營收期望能繳出季增與年增，即便去年同期高基期，仍期許能力保維持雙位數年增。

胡連指出，隨中國大陸客戶庫存去化與政策出台，近期大陸接單狀況不錯，期望下半年營收能逐季成長，法人預期，胡連第3季起毛利率可望受惠銅價下滑。

產能部分，胡連今年台灣與越南廠都有新機台進駐，預計增產幅度占集團總產能逾一成，另外，印尼新廠明年第1季初力拼工廠完工，季底投產。

胡連 營收

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