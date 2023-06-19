看壞國內房地產前景 總太地產開第一槍更名為富華創新

《平均地權條例》新制即將上路，嚴重衝擊國內房市，中部上市建商績優生總太地產（3056）今（19）日召開股東常會，大股東、總太集團主席吳錫坤明白表示，政府政策作空，悲觀看待國內房市前景，為因應公司業務發展需求，會中通過更名為「富華創新」，確立公司未來不再侷限房地產，並積極朝多角化方向發展。

總太地產股東常會提出更名討論案，引起許多小股東關切，有股東質疑「為什麼要改名？不是原本好好的嗎？不然就改為總太創新就好了啊？」股東認為，總太已經是有品牌的建設公司，推了好幾千戶，改了不知道是啥，人家就不知道，改為富華創新，擔心影響品牌形象。

由於小股東紛紛發言表達不支持的態度，吳錫坤隨後以大股東身分發言，他先詢問在場的股東：「各位有沒有覺得接下來的景氣會比今天好？有的話，舉手一下，我相信沒有，我個人對於《平均地權條例》第21條的修正持悲觀看法」。

吳錫坤指出，他每一季都會看台中市不動產開發公會市調資料，發現2021年所有預售跟成交最高峰，到現在以每個月實價登錄數量來做比較，很悲觀推估，未來常態性成交量，會只剩2021年的30%。

吳錫坤推估，市場營建業公司還是這麼多，未來營建業的營收將會萎縮，「那我們就一定要找出路，找出路有很多方法，可以縮小規模經營，但這不是上市櫃公司該做的，公開發行就必須背負投資大眾的期待，要不斷往前走幫股東創造獲利、幫社會增加就業機會。」

吳錫坤不諱言，目前政府政策作「空」，引導資金不要走入房地產，像製造業融資利息不超過2%，營建業建融及土融不但限縮成數，利率更達2.9%，部分甚至達到3.4%。他認為，未來不能只把眼光集中在房地產這個行業，而應更多角化發展，而總太地產未來也可另以子公司方式，加入富華創新。

總太地產去年營收86.98億元、年增138.5%，稅後淨利22.09億元、年增247.6%，每股稅後純益9.81元，股東常會通過配發8.2元股利，其中4.1元現金股利、4.1元股票股利，股利創歷年新高。

總太地產看準北屯廍子重劃區環境價值的發展潛力，深耕10年累積近6，000戶銷售實績，去年完工交屋個案有「共好MELODY」及「總太聚作」，今年在建工程有「心之所向」，總銷約159億元，全案住家及店面皆已完銷。

總太地產董事長劉偉如表示，今年起將重心轉移至水湳智慧城，率先於單元八中央公園特區推出首發個案，位於敦化路與經貿東路口的「之序」，此外，中央公園首排、豪宅新案也積極籌備中。