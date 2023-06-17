台中福華618年中慶開打 搶搭露營風潮

看好618年中慶商機，業者各個摩拳擦掌開打年中慶大戰！台中福華今年搭上最流行的露營風潮，強打露營達人必備夯品，祭出「常溫饗福牛肉麵」、「天然極細羽毛枕」、「冷凍覆熱即食品」等，迎戰618年中優惠最大檔。

近年來，許多民眾越來越喜歡自行準備用具，在周末前往露營區，享受愜意的大自然及自炊樂趣。

台中福華此次除了主打最方便的即時佳餚滿足顧客味蕾外，連睡眠品質都顧到，讓出門露營吃飽又睡好，近五折的年中慶折扣下殺，更讓露友直呼不買可惜。

台中福華618年中慶即日起至6月28日止，買三盒常溫饗福牛肉麵送雪蛤燕窩飲禮盒一盒，買五盒常溫饗福牛肉麵送雪蛤燕窩飲禮盒兩盒，天然極細羽毛枕兩顆也有優惠價，約打56折。

冷凍覆熱即食品組合優惠均一價只要618元，分別有消夜狂嗑組「紹興醉雞一盒與鮑汁炆鳳爪二盒」下殺79折；活力小資組「黑蒜慢燉雞湯一盒與麻香松阪豬米糕一盒」下殺76折。