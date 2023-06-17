快訊

黃健瑋遭爆趁機性交 妻首發聲：早知尪「情史豐富」！

布林肯訪問前各有盤算 美積極出擊 北京玩心理戰

台中福華618年中慶開打 搶搭露營風潮

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中福華搭上最流行的露營風潮，強打常溫牛肉麵等露營達人必備夯品。台中福華提供
台中福華搭上最流行的露營風潮，強打常溫牛肉麵等露營達人必備夯品。台中福華提供

看好618年中慶商機，業者各個摩拳擦掌開打年中慶大戰！台中福華今年搭上最流行的露營風潮，強打露營達人必備夯品，祭出「常溫饗福牛肉麵」、「天然極細羽毛枕」、「冷凍覆熱即食品」等，迎戰618年中優惠最大檔。

近年來，許多民眾越來越喜歡自行準備用具，在周末前往露營區，享受愜意的大自然及自炊樂趣。

台中福華此次除了主打最方便的即時佳餚滿足顧客味蕾外，連睡眠品質都顧到，讓出門露營吃飽又睡好，近五折的年中慶折扣下殺，更讓露友直呼不買可惜。

台中福華618年中慶即日起至6月28日止，買三盒常溫饗福牛肉麵送雪蛤燕窩飲禮盒一盒，買五盒常溫饗福牛肉麵送雪蛤燕窩飲禮盒兩盒，天然極細羽毛枕兩顆也有優惠價，約打56折。

冷凍覆熱即食品組合優惠均一價只要618元，分別有消夜狂嗑組「紹興醉雞一盒與鮑汁炆鳳爪二盒」下殺79折；活力小資組「黑蒜慢燉雞湯一盒與麻香松阪豬米糕一盒」下殺76折。

另外，健康蔬食組「燕麥奶白鍋一盒與義大利黑松露珍珠小薏仁一盒」下殺72折，台中福華說，專業的露友們千萬別錯過補貨的好時機。

台中福華此次除了主打最方便的即時佳餚滿足顧客味蕾外，連睡眠品質都顧到。台中福華提供
台中福華此次除了主打最方便的即時佳餚滿足顧客味蕾外，連睡眠品質都顧到。台中福華提供

露營區 年中慶 牛肉麵

延伸閱讀

老公露營東西越買越多「連車都換」 網吐嘈：搞得像搬家

志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

北投抹布牛肉麵惹議 石牌分店清空？業者證實：已退租

南投露營區全國最多合法屈指可數 議員認為法規太複雜

相關新聞

春水堂上半年調薪最高12% 發布人才召集令急徵500人

創造珍珠奶茶茶飲文化的春水堂人文茶館(春水堂)今年創立40年，以邁向百年企業為目標，疫情過後積極招募優秀人才，包括上半年...

向北擴張！北市新頂辦聚落成形、價格追蛋黃

台北市商辦交易火熱，信義全球資產統計實價登錄近五年北市辦公室交易中，屋齡10年內的新屋交易規模已衝破200億元，且交易集...

特5號即將通車 中科海線生活圈「漲」聲響起

台積電中科2奈米廠力拚明年底前完工投產，政府為解決中科交通問題，闢建「特五號」中科西南向聯外道路預計6月底通車。鄉林不動...

央行調降貸款成數 購第2戶者將多準備100萬

政府連續打炒房後，房市趨冷，不料央行再祭出信用管制手段，未來六都及新竹縣市購買第2戶的民眾最高只能貸款7成，房仲專家指這...

省下買車錢？共享汽機車進駐社區成公設 連建商也有興趣

除了自己開車或騎車，透過共享經濟，不僅環保也省錢。近來共享汽機車進駐社區、企業，悄然形成一種新型態的服務。尤其是當汽機車成為社區或企業的公設，對民眾來說，便利性就大幅提高，除了有住戶專屬的優先權外，還能大幅省下交通費用，同時擁有租車與買車的優點。

翁朝棟：鋼市一季比一季好

中鋼昨（16）日召開股東會，董事長翁朝棟說，鋼市第4季比第3季好，下半年比上半年好，明年比今年好。因應明年開徵碳費，他表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦